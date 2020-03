Coronavirus: Pflegediensten und Kliniken droht Überbelastung

Düsseldorf. Die Personallage in der Pflege könnte sich durch Covid-19 zuspitzen, warnen Experten. Und was geschieht, wenn ganze Pflegedienste ausfallen?

Pflegedienste und Experten warnen vor einer Überlastung des Pflegepersonals durch das Coronavirus. Die steigende Zahl von Covid-19-Patienten verschärfe die ohnehin angespannte Personallage, betont Martin Dichter, Chef des Verbands für Pflegeberufe Nordwest.

Das Personal könne entlastet werden, indem planbare Operationen verschoben werden, so Dichter. „Eine nennenswerte Anzahl von OPs zu reduzieren, könnte Kapazitäten für Corona sichern.“ Einnahmeverluste, die Kliniken dadurch verkraften müssten, sollten „von der Politik kompensiert werden“, ergänzt Ismail Özlü, Pflegewissenschaftler an der Hochschule für Gesundheit in Bochum.

Diskussion um Personaluntergrenzen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Anfang März die Pflegepersonaluntergrenzen ausgesetzt, um den Betrieb auch bei hohem Krankenstand aufrecht erhalten zu können. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und Klinikvertreter begrüßen die Maßnahme. Sie trage „dem kurzfristigen Handlungsbedarf in den Krankenhäusern Rechnung“, heißt es von der Krankenhausgesellschaft NRW. In der Abwägung sei es besser, dass Patienten überhaupt versorgt werden können, statt Stationen komplett zu schließen.

Kritik kommt von den Pflegeverbänden: „So wird ein minimaler Schutzstandard für die Patienten und Belegschaft aufgehoben“, sagt Martin Dichter.

„Die Situation kann schnell brenzlig werden“

Die Sorge wegen des Virus wächst auch bei ambulanten Pflegediensten. „Die Situation kann schnell brenzlig werden“, sagt Susanne Schübel, Sprecherin der Ruhrkonferenz Pflege. Die Arbeitgeberorganisation warnt, dass ganze Belegschaften unter Quarantäne gestellt werden könnten. Schübel: „Wer übernimmt dann die Pflege? In den Städten gibt es meist keine Leitlinien dafür, wie damit umgegangen werden soll.“