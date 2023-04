Deutschlandticket: Der Vorverkauf in NRW brummt

Düsseldorf. Gut zwei Wochen nach Verkaufsstart melden Verkehrsunternehmen in NRW mehrere Tausend Neu-Abokunden: Das Deutschlandticket weckt Interesse.

Schon vor seinem Start ist die Nachfrage nach dem Deutschlandticket hoch. Von der Rheinbahn in Düsseldorf hieß es auf dpa-Anfrage, man habe bis Freitag 7610 solcher Monatskarten an Neukunden verkauft - also an Menschen, die bisher noch keine Rheinbahn-Abos haben. Inklusive Abonnenten, die ihre bisherige Karte auf das Deutschlandticket umstellen, sind es schon rund 24.350 Deutschlandtickets bei der Rheinbahn. Eine Woche zuvor hatte die Zahl bei rund 11.000 gelegen.

Bei den Dortmunder Stadtwerken DSW 21 waren es bisher 4200 Neukundinnen und Neukunden und bei der Essener Ruhrbahn 3037. Hinzu kommen Bestandskunden, die umgestellt werden.

Die Stadtwerke Oberhausen (Stoag) zählten bis 11. April nach eigenen Angaben weit über 1000 Abo-Abschlüsse eines Deutschlandtickets. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat zum Start des Deutschlandtickets eine Aktion „49-Euro-Ticket gegen Führerschein“ gestartet: Wer freiwillig seinen Führerschein abgibt um auf Bus und Bahn umzusteigen, hat die Chance für ein Jahr kostenlos ein Deutschlandticket zu bekommen.

Das Deutschlandticket ist ab dem 1. Mai gültig, für 49 Euro im Monat kann man dann in ganz Deutschland in der 2. Klasse im Nah- und Regionalverkehr fahren. Die Karte ist Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das es im vergangenen Jahr drei Monate lang gab. Mit den vergleichsweise günstigen Tickets will die Politik die Bundesbürger dazu bewegen, verstärkt Busse und Bahnen zu nutzen. Das soll den Klimaschutz etwas voranbringen.

