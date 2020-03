Dortmunder OB-Kandidaten boykottieren Debatten mit der AfD

Die Dortmunder OB-Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September machen gemeinsam Front gegen die AfD. „Wir werden an keiner Podiumsdiskussion teilnehmen, an der mögliche AfD-KandidatInnen beteiligt sind. Der OB-Wahlkampf in Dortmund darf für die Verbreitung von Hass, Hetze und Rassismus keine Bühne einräumen“, heißt es in einer heute vorgestellten gemeinsamen Erklärung von Thomas Westphal (SPD), Andreas Hollstein (CDU) und Daniela Schneckenburger (Grüne).

„Politischer Wettbewerb darf nicht spalten“

Bei aller politischen Unterschiedlichkeit trete man im Wahlkampf dafür ein, dass Demokratie gestärkt werde und politischer Wettbewerb die Dortmunder Stadtgesellschaft nicht spalte, so die drei Kandidaten weiter. Ungewöhnlich scharf grenzen sich die drei dabei von der AfD ab. „Wir erleben zur Zeit in schrecklicher Weise, dass es politischen Kräften wie der AfD in den vergangenen Jahren gelungen ist, ein Klima der Angst und Intoleranz zu schüren“, schreiben Westphal, Hollstein und Schneckenburger.

Es sei das Ziel solcher Bestrebungen, Gesellschaft zu spalten, Menschen gegeneinander zu treiben, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben und Gesellschaft zu entsolidarisieren. Die Zunahme von politisch motivierter Gewalt von Rechts sei Ausdruck dieser politischen Grenzverschiebung, heißt es in dem Papier. Ihrerseits versprechen die drei Wettbewerber um das höchste Stadtamt einen Wahlkampf zu führen, der „die Stadt nicht spaltet“.

Der Ausgang der Kommunalwahl in Dortmund gilt als weitgehend offen. Amtsinhaber Ullrich Sierau (SPD) tritt nach zehn Jahren nicht mehr an. Die SPD schickt mit Thomas Westphal den derzeitigen Chef der städtischen Wirtschaftsförderung ins Rennen. Die CDU nominierte Ende vergangenen Jahres überraschend Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein als OB-Kandidat. Die Grünen gehen mit Daniela Schneckenburger ins Rennen. Die frühere Grünen-Landeschefin ist zurzeit Schuldezernentin der Stadt. Für die FDP tritt der frühere Dortmunder Bundestagabgeordnete Michael Kauch an.

Im Stadtrat ist die AfD derzeit mit drei Abgeordneten vertreten. Bei der Europawahl 2019 holte die Partei in Dortmund 9,2 Prozent.