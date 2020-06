Ende der „epidemischen Lage“: Was das für NRW bedeutet

In Nordrhein-Westfalen werden bestimmte Sonderrechte des Landes zur Bekämpfung der Corona-Krise nicht verlängert. Die bis 15. Juni befristete Feststellung einer „epidemischen Lage von landesweiter Tragweite“ als Grundlage für das umstrittene „Pandemiegesetz“ soll auslaufen, verlautete am Montag aus Koalitionskreisen. Damit entfällt künftig etwa die Möglichkeit, medizinisches Gerät im Katastrophenfall zu beschlagnahmen.

Andere Einschränkungen der Freiheitsrechte wie Abstandsgebote, Hygieneregeln oder Maskenpflicht bleiben derweil bestehen, weil sie im Infektionsschutzgesetz geregelt sind und weiter für notwendig erachtet werden. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte kürzlich in einem Bericht für den Landtag dargelegt, dass dank stark gesunkener Infektionszahlen von einer drohenden Überforderung des Gesundheitssystems keine Rede mehr sein könne. Viele Sonderrechte dürften damit entfallen. Trotzdem wollte Laumann keine grundsätzliche Entwarnung geben.

Sonderregelung für Kommunalpolitik geplant

Das „Pandemiegesetz“ hatte vor allem die FDP als erhebliche Einschränkung von Freiheits- und Eigentumsrechten nur unter Schmerzen mitgetragen. „Die Infektionszahlen rechtfertigen nun keine Feststellung einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite mehr“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Henning Höne am Montag. Weitreichende Eingriffsrechte des Landes könnten deshalb nicht über den 15. Juni hinaus verlängert werden. Verantwortungsvolles Handeln bleibe dennoch wichtig.

Eine Sonderregelung wollen CDU und FDP für die Kommunalpolitik treffen. Das Pandemiegesetz erlaubte es Städten, die Aufgaben der Räte auf den Hauptausschuss zu übertragen, um möglichst wenige Kommunalpolitiker in Sitzungsräumen zu versammeln. Diese Praxis soll per Erlass des Kommunalministeriums bis zu den Sommerferien fortgesetzt werden. Vor allem die CDU hatte davor gewarnt, die Notfallpläne der Kommunalpolitik kurzfristig durcheinander zu wirbeln. In den Regelbetrieb gehen Stadträte und Fachausschüsse damit erst wieder nach der Sommerpause.