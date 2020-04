Erste Schulen in NRW führen eine Maskenpflicht ein

Zum umstrittenen Schulstart in NRW mehren sich die Stimmen, die eine Schutzmaskenpflicht auch in den Schulen fordern. Einige Schulen in kirchlicher Trägerschaft preschten am Donnerstag vor und verordneten den Mund-Nasen-Schutz.

Das Bistum Aachen wartet nicht auf einen flächendeckenden Erlass in NRW. Die Schulen in Armin Laschets Heimatbistum informierten Schüler, Eltern und Lehrer am Donnerstag, dass dort ab Montag, 27. April, eine Pflicht „zum Tragen von Mund- und Nasenmasken auf dem Schulgelände und im Schulgebäude“ gelte.

"Alltagsmasken" genügen

Besondere Anforderungen würden an diese Masken nicht gestellt. „Alltagsmasken“ genügten. Das könne auch ein Schal sein, der Mund und Nase bedeckt. Laschet hatte erst nach längerem Zögern die Einführung einer Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften akzeptiert.

Ulrich Lota, Sprecher des Bistums Essen, erklärte, dass das Ruhrbistum dem Aachener Beispiel noch nicht folge: „Wir führen an den sieben Schulen in unserer Trägerschaft jetzt keine Maskenpflicht ein, schließen sie aber auch nicht grundsätzlich aus.“ Mit Blick auf den 4. Mai könne das Thema aktuell werden, denn ab diesem Zeitpunkt müssten noch mehr Schüler in NRW wieder zur Schule gehen.

Schulleiter-Verband: "Maskenpflicht ist ernsthaft zu überlegen"

„Eine Maskenpflicht an Schulen ist ernsthaft zu überlegen“, sagte Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW (SLV), dieser Redaktion. Noch bis vor zwei Tagen sei das im Verband der Schulleiter kein Thema gewesen, erklärte Willert. Nun aber, nach Einführung der Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften, habe sich das geändert. Zum Beispiel treibe viele Pädagogen die Frage um, warum Schüler in Bussen Masken tragen müssen, in der Schule aber nicht.

Abstände in den Pausen kaum zu kontrollieren

In vielen Schulen machten sich die Verantwortlichen Sorgen, die geforderten Abstände einhalten zu können. Im Klassenraum sei die 1,50-Abstandsregel kein Problem, wohl aber auf allen anderen „Verkehrswegen“, zum Beispiel auf den Fluren, Treppen, Waschräumen und auf dem Schulhof. „Wie soll das in den Pausen funktionieren? Es kommt ja auch vor, dass Kinder nicht gehorchen“, so Willert. Aus diesen Gründen käme eine Maskenpflicht durchaus in Frage.

Die NRW-Schulleitungsvereinigung hatte zuletzt in einem offenen Brief vor einer überstürzten Öffnung der Schulen gewarnt. An den meisten Standorten seien weder die räumlichen noch die personellen Voraussetzungen dafür gegeben. Die drei Tage Vorbereitungszeit auf den Neustart wertete die SLV als „Galgenfrist“.



