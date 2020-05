Flucht aus Forensik: NRW warnt vor Klinik-Überforderung

Nach der Geiselnahme in einer Klinik für psychisch kranke Straftäter in Bedburg-Hau, bei der später einer der beiden Flüchtigen von der Polizei erschossen wurde, hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) vor einer möglichen Überforderung der forensischen Kliniken durch eine bestimmte Gruppe von Patienten gewarnt. „Die Einweisung von Patienten nach dem Paragraf 64 in den Maßregelvollzug ist ein Problem, das uns sehr zu schaffen macht“, sagte Laumann am Freitag im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Die Geflüchteten, die beide wegen schweren Raubes verurteilt worden waren, gehörten zu dieser seit Jahren anwachsenden Gruppe von Patienten, die die forensischen Kliniken in NRW an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Bei diesen so genannten „64-er Patienten“ handelt es sich um Suchtkranke, die neben einer Haft bis zu zwei Jahre zur Therapie in einer Forensik verurteilt werden können. Der Maßegelvollzug bekomme damit eine „Klientel, für die er nicht in allen Fällen die richtige Institution sei“, sagte der Minister.

Warnung: "Die Schleuse ist zu weit offen"

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe warnte schon vor drei Jahren: "Im Maßregelvollzug landen zu schnell und zu viele Straftäter, bei denen ein Suchtproblem mit Alkohol oder Drogen die begangenen Delikte nur vordergründig beeinflusst hat. Für primär kriminelle und voll schuldfähige, aber kaum therapiebereite Täter ist hier die Schleuse zu weit offen."

Die Umstände der Flucht in Bedburg-Hau waren offenbar skandalös. Einer der Täter hatte ohne Probleme in der Klinik ein Messer bekommen. Die Pforte wurde geöffnet, damit die Patienten zu später Stunde Müll rausbringen konnten. Außerdem gelangten sie an Auto- und Haustürschlüssel eines Mitarbeiters.

Sorge vor Vertrauensverlust in Bedburg-Hau

Zum Zeitpunkt der Geiselnahme war wohl auch nicht ausreichend Personal in der Klinik, hieß es im Gesundheitsausschuss. Die Sicherheitsmängel in Bedburg-Hau würden nun behoben, sagte eine Abteilungsleiterin des Gesundheitsministeriums.

Weil die Tater es recht leicht hatten, die Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden, meinte Karl-Josef Laumann: „Wir müssen höllisch aufpassen, dass uns in Bedburg-Hau nicht das Vertrauen der Menschen verloren geht.“