Generationenkonflikt? Erster OB will Lockerung der Verbote

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat vor einem Generationenkonflikt in der Corona-Krise gewarnt und eine Lockerung der Kontaktverbote angemahnt. „Ich befürchte, lange wird unser Land einen nahezu vollständigen Shutdown nicht überstehen“, schrieb Geisel am Mittwoch in einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“.

Der Chef der NRW-Landeshauptstadt wies auf die enormen wirtschaftlichen Folgen und die offenbar kalkulierbaren Gefahren des Corona-Virus hin: „Es geht nicht, dass wir auf unabsehbare Zeit das gesamte öffentliche Leben stilllegen und die Bevölkerung in Quarantäne nehmen. Wir müssen gezielt diejenigen schützen, für die eine Infektion mit dem Virus gefährlich ist“, so Geisel weiter.

Umfrage Opinary WAZ

Klage über einen Wettstreit um die härtesten Maßnahmen

Der SPD-Politiker sieht durch die aktuell drakonischen Maßnahmen von Bund und Land zur Eindämmung des Corona-Virus einen Generationenkonflikt heraufziehen: „Je länger wir Schulen und Universitäten geschlossen halten, je mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze der Pandemiebekämpfung zum Opfer fallen und je dramatischer die hierdurch ausgelösten Hypotheken auf die Zukunft ansteigen, desto mehr werden junge Menschen – so ist es zu befürchten – dagegen rebellieren, dass ihre Zukunft aufs Spiel gesetzt wird zur Abwendung einer Gefahr, die sie 'eigentlich' gar nicht betrifft.“

Geisel zielt damit auf die Vermutung vieler Virologen, dass dass Corona-Virus vornehmlich für ältere und vorerkrankte Menschen gefährlich werden kann, bei Jüngeren indes Infektionen meist nur einen milden Verlauf nehmen oder ohne Symptome bleiben. Das Düsseldorfer Stadtoberhaupt ist damit der erste bekanntere Oberbürgermeister, der den „Wettstreit“ um immer drastischere Maßnahmen hinterfragt und sich stattdessen für einen gezielten Schutz von Risikogruppen ausspricht. „Solidarisch ist es nach meiner Überzeugung“, so Geisel, „die Risikogruppe der Älteren mit Vorerkrankungen ganz gezielt vor einer lebensgefährlichen Infektion mit dem Virus zu schützen.“

Auch Laschet weiß: Wer schließt, muss auch irgendwann wieder öffnen

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der sich Kritik an seinem angeblich zögerlichen Krisenmanagement gefallen lassen muss, hatte zuletzt davor gewarnt, die Dinge nicht ausreichend vom Ende her zu denken. Wer Geschäfte und Einrichtungen jetzt mit großer Absolutheit schließe, müsse "irgendwann auch wieder öffnen", so Laschet. Bislang enden alle Kontaktverbote in NRW mit dem Ende der Osterferien am 20. April. Wie es danach weitergehen soll, weiß niemand. Fieberhaft wird hinter den Kulissen an Modellen gearbeitet, einen Teil des öffentlichen Lebens dann wieder anlaufen zu lassen, ohne die Corona-Infektionskurve sofort wieder steil nach oben schnellen zu lassen. Ob ein solcher Stufenplan sinnvoll und für die Bürger verständlich umgesetzt werden kann, scheint noch offen zu sein.

Die Experten gehen davon aus, dass sich über die nächsten Monate bis zu zwei Drittel aller Menschen in Deutschland mit dem Corona-Virus infizieren könnten, sofern nicht vorher ein Impfstoff oder eine wirksame Therapie gefunden werden. Ziel aller Anstrengungen ist es, das Aufkommen der schweren Krankheitsverläufe so zu verlangsamen, dass die Krankenhäuser nicht - wie in Italien - kollabieren werden.