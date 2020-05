Grüne werben mit "Schulklo, auf dem man gerne sitzen bleibt"

Trotz zuletzt sinkender Umfragewerte streben die NRW-Grünen am 13. September ihr „bestes Kommunalwahlergebnis in der Geschichte der Grünen in NRW“ an. Die Grünen-Landesvorsitzenden Mona Neubaur und Felix Banaszak sehen ihre auf mehr als 20.000 Mitglieder gewachsene Partei trotz der Corona-bedingt widrigen Umstände gut gerüstet, um den einen oder anderen Spitzenposten in den Rathäusern zu holen.

"Härtester Wahlkampf, den wir je geführt haben"

Mona Neubaur rechnet zwar wegen der Infektionsschutz-Vorschriften mit dem „härtesten Kommunalwahlkampf, den wir jemals geführt haben“, glaubt aber an die Chancen der Grünen im Herbst. Die Kandidaten für Räte und Kreistage würden mit dem „größten Schulungsprogramm in der Grünen-Geschichte“ auf den Wahlkampf vorbereitet. Und die Kampagne sei so lokal wie keine zuvor.

Insbesondere in den Großstädten möchten die Grünen mit ihren eigenen OB-Kandidaten punkten. In Düsseldorf setzt die Partei auf den Landtagsabgeordneten Stefan Engstfeld. Katja Dörner, Grünen-Fraktionsvize im Bundestag, tritt in Bonn an, Landtags-Fraktionsvize Mehrdad Mostofizadeh in Essen und die frühere Grünen-Landesvorsitzende Daniela Schneckenburger in Dortmund. In Köln unterstützt Grün wieder die parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Eigene OB-Kandidaten in vielen Großstädten

Bei der Kommunalwahl 2014 kamen die Grünen landesweit auf 11,7 Prozent der Stimmen, bei der Europawahl im vergangenen Jahr sogar auf 23,2 Prozent. In der jüngsten Umfrage „NRW-Trend“ von infratest dimap erreichten die Grünen – schon unter dem Eindruck der Coronakrise – 20 Prozentpunkte. Die Zahl der Grünen-Mitglieder stieg seit der Kommunalwahl 2014 um mehr als 50 Prozent. Inzwischen sei die Parte fast flächendeckend in NRW vertreten, sagten die Vorsitzenden.

Die Grünen ziehen mit betont positiven und auf die Zukunft ausgerichteten Botschaften in diese Wahl. In der Krise setzen sie auf eine „positive Vision, wie es wieder gut werden kann“, sagte Felix Banaszak am Dienstag bei der Vorstellung der Plakate. Die Leitidee der Kampagne ist: „Heute das Morgen gestalten“.

"Gute Schulklos sind Luxus"

Die Plakate sind bunt und klammern die Bereiche Soziales, Umwelt und Toleranz. „Grün ist lokal nicht egal“, heißt es dort zum Beispiel. Oder: „Grün ist ein Schulklo, auf dem man gerne sitzen bleibt“. Solche Schul-Toiletten müssten selbstverständlich sein, seien aber vielerorts Luxus, so Banaszak. Mit ihrem Kernthema Klimaschutz versuchen die Grünen zu punkten, obwohl viele Menschen jetzt vor allem auf die Coronakrise schauen. „Die Klimakrise löst sich in der Pandemie nicht auf“, sagte Neubaur.

Die NRW-Grünen hatten sich zuletzt besorgt gezeigt wegen der Bedingungen bei dieser Kommunalwahl. CDU, SPD, Grüne und FDP haben sich aber grundsätzlich darauf geeinigt, an dem Wahltermin am 13. September festzuhalten.