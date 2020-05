Ist in NRW in zehn Tagen wieder Wettkampfsport erlaubt?

Düsseldorf Am 30. Mai soll der gesamte Jugend- und Amateursport in NRW auch im Vollkontakt wieder stattfinden können. Bleibt es bei dem Zeitplan?

Zehn Tage vor der geplanten Wiederaufnahme des gesamten Jugend- und Amateursports in Nordrhein-Westfalen will die Landesregierung weiter keine klaren Zusagen machen. Beim Sport könne es „Ende Mai/Anfang Juni zu weiteren Anpassungen kommen“, erklärte ein Sprecher der Staatskanzlei lediglich am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Grundlage sei die aktuelle Bewertung der Corona-Infektionsentwicklung, die abzuwarten bleibe. „Die Gespräche über weitere Öffnungen dauern gegenwärtig an“, so der Sprecher.

Im „Nordrhein-Westfalen-Plan“, den Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der vorletzten Woche vorgestellt hatte, hieß es noch: „Am 30. Mai soll die Ausübung von Sportarten auch mit unvermeidbarem Körperkontakt und in geschlossenen Räumen wieder zulässig sein, ebenso der Betrieb in Hallenbädern. Sportliche Wettbewerbe im Kinder-, Jugend- und Amateurbereich sollen dann ebenfalls zulässig sein.“ Laschet hatte dies zwar unter den Vorbehalt der Corona-Infektionszahlen gestellt, die sind seither jedoch weiter rückläufig.

Abstandsregeln geraten unter Rechtfertigungsdruck

Da in NRW Millionen Menschen in ihrer Freizeit Kontaktsportarten wie Fußball, Handball oder Basketball spielen, könnten Abstandsregeln in anderen Lebensbereichen unter Rechtfertigungsdruck geraten. So müssten Lehrer vormittags auf dem Schulhof Kinder auseinanderhalten, die nachmittags auf dem Fußballplatz in den Zweikampf gehen. Wann die Landesregierung genaue Auflagen für die Wiederaufnahme des gesamten Amateursports festlegen will, blieb zunächst unklar.

Seit Anfang Mai dürfen Sportler lediglich einzeln an der frischen Luft oder in Fitnessstudios Sport treiben. Die Landesregierung zog für diesen Öffnungsschritt bereits ein positives Fazit.