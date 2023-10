Kampf den Gewalt- und Saufexzessen: NRW lernt von Düsseldorf

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU, rechts) und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) haben am Dienstag das Projekt "Sicherheit in der Innenstadt" (SIDI) bilanziert. Von den Erfahrungen der Landeshauptstadt mit Sauf- und Gewaltexzessen an Party-Hotsports sollen auch andere Kommunen profitieren.