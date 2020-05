Es sind umfangreiche Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen, die NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am späten Mittwochnachmittag vorstellten: Die Schulen sollen ab kommenden Montag, 11. Mai, wieder für alle Jahrgangsstufen öffnen. Laschet nannte Termine und Pläne für Gastronomen und Hoteliers, für Sportvereine und Schwimmbäder, für Einzelhändler und ihre Kunden.

Zu den Kitas in NRW und der Frage, wie es bei der Betreuung der Kleinsten weitergeht, gab es am Mittwochnachmittag kaum mehr als einen Satz. Der Plan dazu solle in den nächsten Tagen vorgestellt werden, hieß es.

Eltern von Kita-Kindern machen ihrem Frust bei Twitter Luft

Während es für nahezu alle Lebensbereiche neue Perspektiven für die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie gibt, dachten viele Eltern von Kita-Kindern zunächst, nicht richtig aufgepasst zu haben. "Haben die tatsächlich nichts zur den Kitakindern gesagt??", fragt eine Nutzerin bei Twitter und fügt unter dem Hashtag #ElternamLimit hinzu: "Ich fühle mich komplett leer gerade!"

Was denn nun sei mit den Kitas, fragt ein anderer auf dem Kurznachrichtendienst in Richtung von NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP). "Alternativ erbitte ich eine Anregung, wie ich meiner Tochter erklären darf, dass alles aufmacht, nur die KiTas nicht."

Giffey mahnt: Länder müssen schnell konkrete Daten benennen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte die Bundesländer noch am Mittwoch zu einer raschen Regelung des künftigen Betreuungsangebots in den Kitas aufgerufen. Nach den Spitzenberatungen zu den Corona-Lockerungen am Mittwoch müssten nun die Länder „konkrete Daten benennen, wann welche Kinder wieder ihre Kita oder ihre Kindertagespflege besuchen können, auch wenn das nur mit Einschränkungen gehen kann“, erklärte Giffey in Berlin. „Wir brauchen für alle Kinder und Eltern eine Perspektive.“

Nach der mehrstündigen Schalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder gibt es nun zumindest erstmals eine Verständigung, bundesweit ab dem 11. Mai in allen Bundesländern die Notbetreuung in den Kitas auszuweiten; dem Beschluss zufolge regeln die einzelnen Bundesländer die jeweiligen Details.

NRW-Minister Stamp hatte mit Alleingang in Sachen Kitas gedroht

NRW-Familienminister Joachim Stamp hatte noch am Montag in einem Podcast angekündigt, notfalls im Alleingang die Kitas wieder schrittweise zu öffnen. Nordrhein-Westfalen verfolgt ein Konzept in vier Schritten, von der Notbetreuung über die erweiterte Notbetreuung bis zum improvisierten Regelbetrieb und schließlich dem Regelbetrieb.

Zuletzt ging es um einen improvisierten Betrieb. Dieser soll ermöglichen, dass Kindern wieder möglichst zügig Zugang verschafft wird und „Tagespflegepersonen und Erzieher sich sicher fühlen auch in Zeiten der Pandemie“.

Wann genau es weitergeht mit den nächsten Schritten der Kinderbetreuung in NRW, und wie genau es weitergeht? Auf Antworten auf diese Fragen müssen Eltern wohl erst mal weiter warten. Der Fahrplan werde "noch diese Woche" vorgestellt, kündigte Stamp an. (mit dpa)