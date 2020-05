Kita-Eltern an der Belastungsgrenze: „Nerven liegen blank“

Zwei Monate nach Schließung der Kitas in NRW geraten Eltern von Kleinkindern an ihre Belastungsgrenze. „Die Nerven liegen blank“, sagt Daniela Heimann, Sprecherin des Landeselternbeirats der Kindertageseinrichtungen. „In NRW gibt es tausende Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten und ihre Kinder seit acht Wochen neben Arbeit und Haushalt zu Hause betreuen.“ Darunter litten vielfach die Familien und die Kinder. „Wir brauchen eine Betreuung aller Kinder. So geht es nicht weiter.“

Nach dem Betreuungskonzept von Landesfamilienminister Joachim Stamp (NRW) bleiben rund 350.000 Kleinkinder in NRW weitgehend unversorgt. Zwar werden Kitas ab Donnerstag zunächst für sozial schwächer gestellte Vorschulkinder und ab Monatsende für alle anderen Vorschulkinder geöffnet, zudem läuft die Notbetreuung weiter. Für alle anderen Kinder gilt lediglich: Ab 10. Juni besteht die Chance auf mindestens zwei Betreuungstage, damit Kinder ihre Kita vor den Sommerferien noch einmal sehen können. Erst ab September soll es wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb für alle geben.

Beirat fordert stundenweise Betreuung

Der Landeselternbeirat, der sich als Sprecher aller Kita-Eltern in NRW versteht, kritisiert das Konzept als unzureichend. „Das ist absolut keine Perspektive für die Eltern“, sagt Daniela Heimann. Der Beirat fordert stunden- oder tageweise Betreuung aller Kinder in den Kitas und mehr Mitsprache.

Träger machen den Eltern wenig Hoffnung. "Wir verstehen die Sorgen und Nöte aller Eltern, die im aktuellen Stufenplan nicht berücksichtigt sind", sagt Muna Hischma, Leiterin der Abteilung Soziales bei der AWO Westliches Westfalen mit rund 280 Kitas im Land. "Trotzdem ist es unter den derzeitigen Bedingungen nicht möglich, von jetzt auf gleich alle Kinder wieder in die Kita zu holen."

Es fehlten Personal und Räume. In Zeiten der Pandemie fallen rund 20 Prozent der Kita-Fachkräfte weg, weil sie zur Risikogruppe gehören. Gerade in älteren Einrichtungen gebe es zudem nicht genügend Räume, um Kita-Gruppen im Sinne des Infektionsschutzes aufzuteilen. "Wir können nicht mit weniger Personal in kleineren Gruppen mehr Kinder betreuen", so Hischma. Abstandsregeln seien in Kitas kaum umzusetzen, dennoch müsse die Gesundheit der Mitarbeiter geschützt werden. "Die Träger sind sehr bemüht, das umzusetzen.“

Kinderärzte: Kindern fehlt das Spiel mit anderen Kindern

Eltern fordern kreative Lösungen und schlagen Kita-Betreibern vor, Parks oder leere Turnhallen zu nutzen. Zwar seien viele Fach- und Leitungskräfte sehr engagiert, manche Träger hätten jedoch kaum Anreize, sich kreative Wege zur Betreuung zu überlegen, so der Beirat. Denn trotz Betretungsverbot der Kita erhalten die Träger weiterhin Landesmittel.

Die Awo weist den Vorwurf zurück. Alle Einrichtungen seien angehalten, möglichst viel Zeit mit den Kindern draußen zu verbringen. "Mit ihnen einfach fünf Stunden auf den Spielplatz zu gehen, wird den Kindern aber auch nicht gerecht“, sagt Hischma.

Minister wirbt um Verständnis

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) wirbt in einem Brief an die Kita-Eltern um Verständnis. Land und Träger seien zu dem Ergebnis gekommen, dass es den Familien nur wenig helfe, wenn ihre Kinder an wenigen Tagen wenige Stunden lang betreut würden. Stattdessen biete das gewählte Konzept die Chance, Vorschulkindern eine echte Betreuung zu ermöglichen. „Ich weiß, dass ich viele Familien enttäusche“, schreibt Stamp. Für Dienstagnachmittag hat Stamp angekündigt, mit dem Landeselternbeirat sprechen zu wollen.