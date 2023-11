Mauschelvorwürfe: NRW-Justizminister wollte nur "fair" sein

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) steht wegen der umstrittenen Beförderung einer alten Bekannten auf eine der wichtigsten Richterstellen im Land politisch schwer unter Druck. Das Parlament will möglicherweise in einem Untersuchungsausschuss klären, ob der Minister in das angeblich ergebnisoffene Verfahren eingegriffen hat.