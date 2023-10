Nach Landtagswahlen: Wüst warnt erneut vor "Nazi-Partei" AfD

Fundamentalkritik an der AfD: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag vor der Landespressekonferenz im Landtag.

Düsseldorf „Wenn die prägende Figur einer Partei Nazi ist, dann ist das eine Nazi-Partei“, sagt der Ministerpräsident. Er meint damit Björn Höcke.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die AfD unter dem Eindruck der Landtagswahlen in Bayern und Hessen erneut als „Nazi-Partei“ bezeichnet.

"Prägende Figur dieser Partei ist Herr Höcke. Den darf man einen Nazi nennen"

„Prägende Figur dieser Partei ist Herr Höcke. Den darf man einen Faschisten nennen, den darf man einen Nazi nennen. Wenn die prägende Figur einer Partei Nazi ist, dann ist das eine Nazi-Partei“, sagte Wüst am Dienstag im Landtag. Er könne jeden, der mit der „Ampel“ oder mit der Union unzufrieden sei, nur davor warnen, diese Partei zu wählen.

Wüst hatte die Rechtspopulisten schon im September in einer Reaktion auf ein „Sommerinterview“ des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke „Nazi-Partei“ genannt. Bei einer Pressekonferenz im Landtag legte der Ministerpräsident jetzt nach. Höcke habe in dem Interview „eiskalt“ über das Aussortieren von Menschen mit Behinderung geredet. „Da läuft es einem kalt den Rücken herunter“, so Wüst.

Die AfD in NRW tritt moderater auf als die Landesverbände in Ostdeutschland, grenzt sich aber nach Einschätzung von Politikwissenschaftlern nicht deutlich genug von ihnen ab.

Zunächst hatte der Regierungschef das gute Abschneiden der AfD bei den beiden Landtagswahlen nur als „Wermutstropfen“ eingeordnet, auf Nachfrage wurde er deutlicher.

Wüst: "Union sollte sich nicht an anderen Parteien orientieren"

Wüst ließ außerdem Zweifel an dem im Wahlkampf betont Grünen-kritischen Kurs der CSU und Teilen der CDU durchblicken. „Ich bin der Überzeugung, dass wir uns als Union nicht an anderen orientieren sollten, sondern an dem, was wir für richtig halten. Das bezieht sich nicht nur auf die Grünen, sondern auch auf die AfD. Wir müssen Probleme lösen, und dann wird sich manches, was die AfD angeht, erledigen“, sagte er.

Ein Schlüsselthema, das Bund, Länder und Städte als „Verantwortungsgemeinschaft“ angehen müssten, sei die Migration. Der Bund liefere hier zu wenig und ignoriere bisher weitgehend Vorschläge zur Steuerung der Migration, auf die sich die Länder schon im Mai verständigt hätten. Stattdessen mache der Bund sogar einen Rückzieher bei der Finanzierung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik