Neuer Ratgeber: Wie uns das Handy gesünder machen kann

Prof. Dr. Jochen A. Werner (l.) und Prof. Dr. David Matusiewicz gehören zu den renommiertesten Fachleuten in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ihr neues Buch „Der smarte Patient“ wird am 19. Oktober in der FUNKE-Medienzentrale vorgestellt.

Essen. Die Zukunft in Kliniken, Praxen und Apotheken muss digitaler werden. In einem neuen Ratgeber erklären zwei Experten, was das für Patienten heißt.

Ist das noch ein Muttermal oder schon Hautkrebs? Heute muss man oft nervenzehrende Wochen lang auf einen Termin beim Hautarzt warten. In Zukunft aber könnte Künstliche Intelligenz in Windeseile erste Sicherheit geben. Computerprogramme können das eigene Foto mit Tausenden Bildern von Hautkrebs in einer Datenbank vergleichen und so immer treffsicherer unauffällige Befunde von tatsächlichen Verdachtsfällen unterscheiden, für die es dann auch tatsächlich zum Arzt geht. Das spart Zeit – und Nerven.

Es sind Beispiele wie dieses, die sich in dem neuen Gesundheits-Ratgeber „Der smarte Patient“ wiederfinden. Autoren des Buches sind Prof. Dr. Jochen A. Werner, einer der bekanntesten Krankenhausmanager des Landes und Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen, und Prof. Dr. David Matusiewicz, Dekan und Institutsdirektor für den Bereich Gesundheit und Soziales an der FOM Hochschule.

In ihrem gemeinsamen Buch beschreiben sie in knapp 60 Kurzgeschichten, welche essenzielle Bedeutung die Digitalisierung für die Gesundheit der Menschen im Land hat und wie Patient und Arzt künstliche Intelligenz (besser) nutzen können. Am Donnerstag, 19. Oktober, stellen die beiden Autoren ihr im Klartext Verlag erscheinendes Buch erstmals der Öffentlichkeit vor: ab 17 Uhr in der FUNKE Medienzentrale, Jakob-Funke-Platz 1, in Essen. Moderiert wird der Abend im Jakob-Funke-Saal von Hajo Schumacher.

„Der smarte Patient“ ist ein auf über 200 Seiten angelegtes Mosaik eines digitalen Gesundheitswesens. Es kombiniert Berichte von bekannten Errungenschaften wie Handy-Apps für besseres Schlafen mit Zukunftsentwürfen, die Freude beim Lesen machen. Dabei geht es mal um Autos, die im Stau den Blutzuckerspiegel eines Diabetikers überwachen können, mal um Angst- und Suchttherapien in virtuellen Welten, oder um Avatare, die Erstgespräche mit dem Arzt führen.

Vor allem aber geht es um die stete Hoffnung, dass die Digitalisierung in Praxen, Kliniken, Apotheken und auch beim Patienten knappe Ressourcen und viel Ärger ersparen können. Das Buch versteht sich am Ende als Ratgeber, der Patienten befähigen will, mit dem Handy in der Hand seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

>>> Prof. Dr. David Matusiewicz / Prof. Dr. Jochen A. Werner: Der smarte Patient. Digitalisierung macht dich gesund, 208 Seiten, 19,95 Euro ISBN 978-3-8375-2613-4

