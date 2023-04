In unserer Serie „Die Sprechstunde“ mit Prof. Weckbecker geht es um Influenza, Erkältung und Corona: Wie man sie unterscheidet – und wann man schleunigst zum Arzt sollte.

Sprechstunde: Grippe oder Corona – was hab ich denn nun?

Corona Corona positiv: Was Infizierte in NRW noch beachten sollten

Essen. In Nordrhein-Westfalen gibt es für Infizierte keine Corona-Isolationspflicht mehr. Was jetzt im Falle einer Corona-Erkrankung zu beachten ist.

In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Isolationspflicht für Corona-Infizierte mehr.

mehr. Auch das Betretungsverbot in Krankenhäusern und Pflegeheimen wurde aufgehoben.

Zu Ostern fallen auch alle anderen Corona-Maßnahmen weg.

Rückkehr zur Normalität: Drei Jahre nach dem Auftreten der ersten Corona-Fälle dürfen die Menschen in NRW nun wieder auf Eigenverantwortung statt Pflicht setzen. Anfang Februar ist der größte Teil der noch geltenden Corona-Schutzmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen ausgelaufen, unter anderem die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.

Mit der Novellierung der Corona-Schutzverordnung für NRW wurde zudem die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufgehoben. Zuvor galt bei einer Corona-Infektion, dass Kranke sich fünf Tage in häusliche Isolierung begeben mussten. Positiv Getesteten wird empfohlen, in Innenräumen außerhalb der eigenen Wohnung mindestens eine medizinische Maske zu tragen.

„Es kommt nun noch stärker auf die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen an“, betonte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. „Wer krank ist, bleibt zu Hause. Das ist jetzt besonders wichtig, und ich bitte alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dies auch so in ihren Betrieben zum Schutz der Belegschaft zu kommunizieren.“

In NRW gibt es keine Corona-Isolationspflicht mehr (Archivfoto). Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration

Positiver Corona-Test bei Schul- und Kita-Kindern - was ist zu tun?

In den Kitas und Schulen in NRW sind die Corona-Sonderregeln ebenfalls ausgelaufen. Auch die Ausgabe von Selbsttests wurde gestoppt, nur noch lagende Test-Restbestände werden ausgegeben, solange das Ablaufdatum noch nicht überschritten ist.

Lehrkräfte, Schüler beziehungsweise deren Eltern entscheiden laut Ministerium eigenverantwortlich. Weiterhin gelte für alle der Grundsatz: Wer krank ist, sollte nicht die Schule besuchen. Die allgemeinen Hygieneregeln, wie die Husten- und Nies-Etikette, regelmäßiges Händewaschen und -desinfektion sowie regelmäßiges Lüften gehören auch weiterhin zu einem normalen Schulalltag. Gleiches gilt für den Kita-Besuch, auch unabhängig von Corona: Ein Kind mit Krankheitssymptomen gehöre nicht in die Kindertagesbetreuung, so NRW-Familienministerin Josefine Paul.

Welche Regeln gelten in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen?

Auch die Schutzmaßnahmen für Krankenhäuser, Pflegeheime und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen fallen. Zum 7. April 2023 läuft der rechtliche Rahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen aus, somit gelten ab Karsamstag (8. April) keine Corona-Maßnahmen mehr. (mit dpa)

