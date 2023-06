NRW: Hochwasser-Förderprogramm für Betriebe verlängert

Archivbild: Wenige Wochen nach der Flutkatastrophe verschaffte sich eine Bundestags-Delegation in den Werkshallen des Unternehmens DM-Stahl in Hagen ein Bild der Schäden.

Düsseldorf. Unternehmen in NRW können weiterhin Geld als Aufbauhilfe für erlittenen Schäden bei der Flutkatastrophe vom Juli 2021 beantragen.

Das Land NRW verlängert das Förderprogramm für Unternehmen, die von der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 betroffen sind. „Mit der Verlängerung der Aufbauhilfe helfen wir den Unternehmerinnen und Unternehmern, die bislang keinen Förderantrag gestellt haben, den Wiederaufbau anzugehen und ihre Existenzgrundlage wiederherzustellen“, sagte die Ministerin für Wirtschaft und Klimaschutz, Mona Neubaur (Grüne), am Freitag in Düsseldorf. Ziel sei es, ihnen den Weg zu einem nachhaltigen Neuanfang zu ebnen. Die Antragsfrist für die Aufbauhilfe gilt nun bis zum 30. Juni 2024.

Da für die Förderung von Unternehmen strengere europarechtliche Vorgaben gelten als für Privatpersonen, können die Hilfen für Unternehmen nach Angaben des Ministeriums zunächst nur um ein Jahr verlängert werden. NRW hat deshalb mit Rheinland-Pfalz eine über den 30. Juni 2024 hinausgehende Verlängerung bei der EU-Kommission angestoßen, damit Firmen ihre Anträge noch bis zum 30. Juni 2026 stellen können, wie es hieß.

Flutkatastrophe in NRW: 49 Menschen verloren ihr Leben

Am 14. und 15. Juli jährt sich die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zum zweiten Mal. 49 Menschen verloren im Sommer 2021 allein in NRW ihr Leben. „Die Flut hat unser Land in tiefe Trauer gestürzt, aber zugleich bundesweit unglaubliche Hilfsbereitschaft ausgelöst“, erklärte Ministerin Neubaur. „Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer, den Überlebenden, den Einsatzkräften und allen Betroffenen, die noch immer mit den Folgen dieser Naturkatastrophe zu kämpfen haben.“

Fotostrecke- Mittelstand in Hagen schwer getroffen Fotostrecke- Mittelstand in Hagen schwer getroffen Schwere Schäden bei den Firmen in der Sedanstraße sorgen für große Probleme in den Lieferketten. Foto: Michael Kleinrensing

Im Rahmen der Aufbauhilfe wurden in NRW den Angaben zufolge bislang Mittel in Höhe von 244 Millionen Euro bewilligt, hinzu kommen 36 Millionen Euro an Soforthilfen sowie 18 Millionen Euro als Universalkredite der NRW.Bank. Nach aktuellem Stand wurden durch Handwerkskammern sowie Industrie- und Handelskammern bereits mehr als 16.000 Beratungsgespräche mit vom Hochwasser geschädigten Unternehmen geführt.

(epd)

