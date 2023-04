NRW-Minister Liminski: Der Schattenmann drängt ans Licht

NRW-Minister Nathanael Liminski, jüngstes Mitglied im Kabinett Wüst, unternimmt in dieser Woche seine erste größere Pressereise nach Polen. Auf dem Programm steht auch der Besuch der KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Der bislang im Verborgenen wirkende Maschinist der Macht drängt in die Öffentlichkeit. Warum nur?, fragt sich mancher in Düsseldorf.