NRW-SPD mit erster Tandem-Führung: Post und Philipp gewählt

Sarah Philipp und Achim Post sind die neuen Vorsitzenden der SPD in Nordrhein-Westfalen.

Münster. Achim Post und Sarah Philipp wurden als neue Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen gewählt. Es ist die erste Doppelspitze.

Die nordrhein-westfälische SPD hat erstmals in ihrer Geschichte eine Doppelspitze. Auf einem Landesparteitag in Münster wurden am Samstag der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Achim Post, und die Duisburger Landtagsabgeordnete Sarah Philipp als neue Vorsitzende gewählt.

Lesen Sie passend dazu:SPD in NRW vor dem Neustart: Retten diese Zwei die Partei?

Der 64-jährige Soziologe Post aus dem Bundestagswahlkreis Minden-Lübbecke erhielt rund 92 Prozent der 449 gültigen Stimmen. Die 40-jährige Wirtschaftsgeografin Philipp, die im Landtag auch Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD ist, erhielt rund 88 Prozent. Die Wahl des Tandems hatte der Parteitag zuvor mit einer Satzungsänderung ermöglicht. Gegenkandidaturen gab es nicht.

Die Neuwahl war nach dem Rückzug von Thomas Kutschaty im vergangenen März notwendig geworden. Im Mai hatte der ehemalige NRW-Justizminister infolge innerparteilicher Unstimmigkeiten auch den Vorsitz in der oppositionellen Landtagsfraktion niedergelegt. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik