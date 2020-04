Protest gegen Demonstrationsverbote in NRW wird lauter

Dass in NRW in der Coronakrise praktisch keine Demonstrationen mehr möglich sind, bereitet der Landespolitik Kopfzerbrechen. Seit Inkrafttreten der Coronaschutz-Verordnung sind sieben Demonstrationen genehmigt worden - allerdings unter strengen Auflagen. Von insgesamt 102 angemeldeten Demos wurden 44 dagegen wieder abgeblasen und 51 verboten, geht aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervor. Neun nicht angemeldete Demos in NRW wurden aufgelöst.

Demos sind wegen der Corona-Pandemie verboten. Die Behörden können Ausnahmen erlauben, wenn die Teilnehmer Mundschutz tragen - so lange dieser sie nicht vermummt - sowie den Mindestabstand auf dem Boden markieren und kein Infomaterial verteilen.

Innenminister: "Versammlungen bleiben strikt untersagt"

In einem Erlass vom 9. April hat Innenminister Herbert Reul (CDU) nach Angaben seines Hauses seine harte Linie klar gemacht: Versammlungen sollten grundsätzlich "strikt untersagt bleiben". Da das „gesamte schulische, wissenschaftliche, kulturelle und sportliche Gemeinschaftsleben“ mehr oder weniger eingestellt sei und Christen der Kirchengang verwehrt werde, hätte er „keinerlei Verständnis dafür, dass ausgerechnet Versammlungen und Demonstrationen stattfinden dürften“.

„Eine Krise ist kein Grund, das Versammlungsrecht pauschal außer Kraft zu setzen“, sagte Grünen-Landtags-Fraktionschefin Monika Düker. Das habe das Bundesverfassungsgericht auch so festgestellt.

SPD und Grüne: "Krise setzt Grundrechte nicht außer Kraft"

SPD-Fraktionsvize Sven Wolf sieht das ähnlich: „Pauschale Ablehnungen von Demonstrationen allein mit dem bestehenden Komntaktverbot in der Corona-Pandemie zu begründen, genügt bei einem so fundamentalen Grundrecht natürlich nicht“, sagte er. Jede Behörde müsse das sorgsam abwägen und Demos nötigenfalls mit Auflagen erlauben. „Zu unserer Demokratie gehört schließlich auch das Recht auf öffentliche Meinungsäußerung. Das wird in einer Pandemie ja nicht außer Kraft gesetzt“, so Wolf.

Vize-Ministerpräsident Stamp (FDP) warnt

Sorge bereitet diese Entwicklung auch dem stellvertretenden NRW-Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP). „Es muss jetzt geprüft werden, mit welchen Hygiene- und Abstandsregeln Demonstrationen erlaubt werden können. Wir dürfen ein so elementar wichtiges Grundrecht nicht dauerhaft aussetzen“, sagte Stamp dieser Redaktion. Der liberale Rechtsstaat gerate in Gefahr. Das gelte auch für die Religionsfreiheit. „Auch hier sollten bei Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln bald wieder Gottesdienste möglich sein.“ (mit dpa)