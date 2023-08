Prüfungen zum Lehramt: Wer durchfällt, bekommt weniger Geld

Essen. Wer die Staatsprüfung nicht schafft, muss mit einer Kürzung der Bezüge auf 30 Prozent rechnen - aber weiter arbeiten. GEW spricht von Bestrafung.

Angehende Lehrerinnen und Lehrer wehren sich gegen eine drastische Kürzung ihrer Bezüge, wenn sie die Prüfung zum zweiten Staatsexamen nicht bestehen. Nach dem Landesbesoldungsgesetz kann Lehramtsanwärtern in diesem Fall die Unterhaltsbeihilfe auf bis zu 30 Prozent gekürzt werden. Das bedeutet, dass der Grundbetrag von 1500 Euro für sechs Monate auf etwa 450 Euro gekürzt werden kann.

Die Betroffenen arbeiten indes weiter an den Schulen und müssen sich zugleich auf die nur noch einmal mögliche Wiederholung der Prüfung vorbereiten. Die Personalräte melden in letzter Zeit vermehrt Maßnahmen, Lehramtsanwärtern aufgrund nicht bestandener Prüfungsleistungen bei gleichzeitiger Verlängerung des Vorbereitungsdienstes die Bezüge zu kürzen.

Gewerkschaft fordert Ende der Regelung

In einem offenen Brief an NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU), der dieser Redaktion vorliegt, protestiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gegen diese Praxis. „Grundsätzlich stellt sich die Frage, wieso Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung bei Nichtbestehen in Form einer Kürzung der Bezüge bestraft werden“, schreibt Ayla Celik, Vorsitzende der GEW in NRW. „Stattdessen sollten sie sich unserer Auffassung nach vollumfänglich auf den zweiten Prüfungsversuch fokussieren können. Finanzielle Einbußen und dadurch hervorgerufene finanzielle Nöte helfen dabei mit Sicherheit nicht“, schreibt Celik an die Ministerin. Viele Betroffene müssten sich dann zunächst um ihren Lebensunterhalt sorgen.

Nach Berechnung der GEW sind in jedem Prüfungsjahrgang 400 bis 600 Personen von der Regelung betroffen. Bei den Prüfungen im Herbst 2021 und im Frühjahr 2022 haben demnach über alle Schulformen hinweg insgesamt 580 Personen nicht bestanden. Wie viele davon aufgrund gekürzter Bezüge ihr Referendariat vorzeitig aufgaben, sei nicht bekannt. Nach Angaben des Schulministeriums fehlen über 6700 Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in NRW. Das Ziel, zusätzliche Lehrkräfte zu gewinnen, werde mit solchen Maßnahmen konterkariert, so Celik.

Viele brechen die Ausbildung ab

Die angehenden Lehrkräfte könnten gegen eine Kürzung ihrer Bezüge Widerspruch einlegen, der Ermessensspielraum der zuständigen Bezirksregierung sei aber groß. Vor dem Hintergrund hoher Abbrecherzahlen schreib Celik an Ministerin Feller: „Deshalb möchte ich mit diesem Brief anregen, darauf hinzuwirken, die gesetzliche Regelung der Kürzung der Anwärter:innenbezüge bei Nichtbestehen zu streichen.“ Nach einer aktuellen Studie des Stifterverbands brechen knapp die Hälfte der Lehramts-Studierenden im Laufe des Studiums oder im Referendariat ihre Ausbildung ab.

Zu einer Abschaffung der umstrittenen Regelung will sich das NRW-Schulministerium auf Anfrage nicht äußern. Es handele sich bei den möglichen Kürzungen der Bezüge „stets um einzelfallbezogene Ermessensentscheidungen der Bezirksregierung“, teilt das Ministerium mit. Härtefallregelungen aus häuslichen, sozialen oder wirtschaftlichen Gründen seien dabei vorgesehen. Das Ministerium werde die Behörde „noch einmal dafür sensibilisieren, die insgesamt gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie den Lehrerbedarf bei der Abwägungsentscheidung im Blick zu haben“.

