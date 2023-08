Scholz und Wüst besuchen Bürger-Windpark in der Eifel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine Trinkhalle in Düsseldorf besucht - im Nachgang zum jährlichen Büdchentag am Wochenende. Die Bundesregierung betonte die Bedeutung der Trinkhallen die als Treffpunkt verschiedenster Menschen den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkten.

Düren. Bundeskanzler Olaf Scholz kommt schon wieder nach NRW. Er besichtigt heute zusammen mit Hendrik Wüst den Bürger-Windpark Simmerath in der Eifel.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt zum zweiten Mal binnen weniger Tage nach Nordrhein-Westfalen. Nach einer Visite in Düsseldorf in der vorigen Woche besichtigt er am Dienstag einen Windpark in der Eifel. Anschließend trifft der Kanzler in Düren unter anderem mit Vertretern der Anrainer-Kommunen des Braunkohletagebaus zusammen.

Zusammen mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) besucht Scholz am Vormittag (10.30 Uhr) den Bürger-Windpark Simmerath. Die Kleinstadt mit über 15 000 Einwohnern erzielt Gewinne unter anderem durch die Verpachtung von gemeindeeigenen Waldflächen an einen Windpark. Ein Teil der Erträge fließt in den Gemeindehaushalt und ermöglicht niedrige Grund- und Gewerbesteuern. Dass Gewinne vor Ort bleiben, habe zur Akzeptanz der Anlage mit 22 Windrädern beigetragen, meint Bürgermeister Bernd Goffart (CDU).

Anschließend besucht Scholz in der Kreisstadt Düren einen Automobilzulieferer und spricht danach im Rathaus mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Kommunen am Braunkohletagebau im Rheinischen Revier.

