Schülertransport in Bus und Bahn: Das müssen Sie wissen

Am Donnerstag beginnt für 250.000 Schüler in NRW der Unterricht. Am Mittwoch hat die Landesregierung zusammen mit den Kommunen und Verkehrsunternehmen erklärt, was Schüler in Bussen und Bahnen beachten müssen. Hier ein Überblick über alle Ratschläge zu diesem Thema.

Maskenpflicht ab Montag, freiwillig ab sofort

Ab Montag, 27 April. gilt auch im Schülerverkehr die Maskenpflicht. Bis dahin werden Schüler gebeten, "freiwillig eine Community-Maske entsprechend der dringenden Empfehlungen der Landesregierung zu tragen." Community-Masken sind einfache Mund-Nasen-Masken, wie beispielsweise selbstgenähte Masken aus Baumwolle. Diese sind laut Landesregierung "selbst zu besorgen oder herzustellen".

Das sind die Ratschläge der Landesregierung für Schüler

Überlegen Sie, ob sie zwingend den Öffentlichen Personnennahverkehr (ÖPNV) oder Schülerspezialverkehr (gemeint sind damit zum Beispiel Schulbusse) nutzen müssen oder ob Sie die Schule auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können.

Vermeiden Sie unbedingt Gedränge beim Einstieg und Ausstieg. Achten Sie

auch an Haltestellen auf Abstände. Wenn ein separates Ein- und Aussteigen

nicht möglich ist, gilt: Lassen Sie erst mit ausreichendem Abstand aussteigen

und steigen dann ein. Nehmen Sie in Schulbussen die Sitzplätze geordnet ein

– beginnen Sie am hinteren Ende des Fahrzeugs und setzen sich auf die

Fensterplätze bis nach vorne.

Steigen Sie bei Nutzung des ÖPNV nicht mehr in den Bus ein, wenn der Bus

seine Corona-bedingte maximale Kapazität erreicht hat und weichen nach

Möglichkeit auf den nächsten Bus aus.

Lassen Sie bei Zweiersitzen nach Möglichkeit einen Sitzplatz frei, auch wenn Sie eine Community-Maske tragen. Vermeiden Sie Gespräche von Person zu Person.

Nehmen Sie vor Abfahrt des Busses die Sitzplätze ein und verlassen diese erst nach Halt des Busses wieder, um unnötige Berührungen mit Haltestangen und –griffen zu vermeiden. Das Tragen von Handschuhen kann hilfreich sein.

Folgen Sie den Anweisungen des Betriebspersonals.

Bedienen Sie die Türöffnungsknöpfe im ÖPNV nur, wenn die Tür an der

Haltestelle nicht automatisch öffnet.

Essen und trinken Sie im Bus oder der Bahn nicht.

Berühren Sie sich nicht untereinander und unterlassen möglichst Berührungen in Ihrem Gesicht, um etwaige Krankheitserreger nicht über die Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund aufzunehmen.

Folgen Sie der Empfehlung, Smartphones / Displays regelmäßig zu reinigen.

halten Sie die Husten- und Niesetikette unbedingt ein. Husten oder niesen Sie in die Ellenbeuge - auch wenn Sie eine Community-Maske tragen. Wenden Sie sich beim Husten und Niesen von anderen Personen ab.

Waschen Sie sich bei Ankunft in der Schule als Erstes die Hände gründlich mit

Wasser und Seife (mindestens 20 Sekunden).

Das sollen Verkehrsunternehmen beachten:

Die Verkehrsunternehmen ergreifen Maßnahmen zur Abschirmung des Fahrers von den Fahrgasträumen. Sofern das Verkehrsunternehmen keine entsprechenden Maßnahmen zur Abschirmung ergriffen hat, ist der Einstieg bzw. Ausstieg nur durch die mittlere bzw. hintere Tür möglich. Ferner wird in diesem Fall die erste Sitzreihe hinter der Fahrerin oder dem Fahrer durch Flatterband oder mit stabiler, klarer Plastikfolie abgesperrt.

Für eine fachgerechte Reinigung von Haltestangen und –griffen ist zu sorgen.

Eine Erhöhung des Reinigungsintervalls wird angeregt.

Für die Öffnung der Türen an jeder Haltestelle wird gesorgt, um die Bedienung von Türöffnungsknöpfen zu vermeiden.

Informationen sollen im Fahrzeug sowie an Haltestellen / Haltestellenanzeigen aushängen. Auch Social-Media-Kanäle und weitere

Onlinekommunikationsangebote sind nach Möglichkeit zu nutzen.

In den Fahrzeugen erfolgen in regelmäßigen Abständen möglichst einheitliche, automatisierte Hinweisdurchsagen.

Das sollen Schulträger und Schulen beachten:

Informationen zum Verhalten im Schulbus sollen über eine Schulmail bzw.

durch klassenweise Information im Vorfeld an die Schülerinnen und Schüler

verteilt werden.

Damit sich die Schülerinnen und Schüler bei Ankunft in der Schule als Erstes

die Hände waschen können, werden die entsprechenden Regelungen

(Wegeführungen etc.) von der Schule getroffen.