Schulstart in NRW: Wann und wie die Schulen wieder öffnen

Nun also doch: Jede Schülerin und jeder Schüler in NRW soll vor den Sommerferien in die Schule zurückkehren. Das gab die Landesregierung am Mittwoch bekannt.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) betonte, Bildung und Gesundheit seien beide ein „hohes Gut“. Die schrittweise Schulöffnung werde vorsichtig verlaufen. Man werde auch über die Grundschulen hinaus allen Schülern in Nordrhein-Westfalen vor den Sommerferien wieder sukzessive einen Schulbesuch ermöglichen.

Nach wochenlanger coronabedingter Zwangspause sollen ab 11. Mai auch Jahrgänge der weiterführenden Schulen zurückkehren, sagte Gebauer. Seit dem 23. April gibt es schon wieder Unterricht für diejenigen Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen.

Was ist in den Grundschulen geplant?

In den Grundschulen machen Gebauer zufolge die Viertklässler den Anfang – am Donnerstag (7. Mai) startet für sie der Unterricht. Für die Klassen 1 bis 3 beginnt der Präsenzunterricht ab dem kommenden Montag. In allen Grundschulklassen ist ein rollierendes System vorgesehen. Den Schulen werde dabei Flexibilität eingeräumt.

Das Vorgehen bei der Lockerung hat in der vergangenen Woche einiges an Irritation ausgelöst. Zunächst hatte eine E-Mail aus dem Schulministerium den Start für alle Grundschüler ab dem 11. Mai verkündet. Wenige Stunden später relativierte Ministerpräsident Armin Laschet, der Plan sei nur „eine Option“ gewesen. Die Lehrergewerkschaft GEW hatte dieses Hin und Her als „planlos“ und „inakzeptabel schlechtes Regierungshandeln“ kritisiert.

Was ist mit Schülern auf weiterführenden Schulen?

Gesamtschüler und Gymnasiasten, die nicht im nächsten Schuljahr Abitur machen, kommen erst Ende Mai in die Klassenzimmer in NRW zurück. Ab dem 26. Mai sollen die Jahrgangsstufen 5 bis 10 an den Gymnasien und die Klassen 5 bis 11 an den Gesamtschulen wieder Präsenzunterricht erhalten, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Das werde in einem tageweise rollierenden System ablaufen.

An der Tafel in einem Klassenraum der Theißelmannschule in Duisburg sind die Verhaltensregeln für den Schulstart festgehalten. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Ende Mai werde die Hauptphase der aktuellen Abiturprüfungen vorbei sein. Bereits ab kommenden Montag sollen dagegen diejenigen Gesamt- und Gymnasialschüler wieder in die Klassenräume kommen, die 2021 ihr Abitur machen wollen.

An den Haupt-, Real- und Sekundarschulen kehren auch die Jahrgänge 5 bis 9 schon am kommenden Montag (11. Mai) in einem tageweise rollierenden System zurück. Außerdem sollen Montag auch alle Grundschüler in einem tageweisen Wechsel in die Klassenräume zurückkehren.

Wie sieht eine Unterrichtsstunde ab der kommenden Woche aus?

Einen regulären Schulbetrieb für die 2,5 Millionen Kinder und Jugendlichen in NRW wird es vor den Sommerferien nicht geben, stellten Ministerpräsident Laschet und Ministerin Gebauer klar. Es gelten strenge Hygienestandards und Maßnahmen des Infektionsschutzes wie das Abstandsgebot im Klassenraum. Gesundheit habe oberste Priorität, unterstrich die Schulministerin.

Die Lerngruppen müssten verkleinert, mindestens halbiert werden. Lehrer, die zu den Corona-Risikogruppen gehören, sollen keinen Unterricht in den Klassenzimmern erteilen, sagte Gebauer. Als Risikogruppe gelten vorerkrankte Menschen und Personen über 60 Jahre.

Was geschieht mit den Sommerferien?

Die Sommerferien beginnen am 29. Juni. Daran werde nicht gerüttelt, sagte Ministerin Gebauer. Es werde aber in den Ferien Angebote für Schüler geben, die durch das Lernen auf Distanz nicht erreicht werden konnten.

Ob es nach den Sommerferien mit dem jetzt beschlossenen Mix aus Präsenz- und Distanzunterricht weitergehe oder ob der Schulbetrieb wieder wie vor der Corona-Krise laufen könne, sei noch nicht klar.

Kann es auch Unterricht an Samstagen geben?

Nein, das hat das Schulministerium ausgeschlossen. Trotz der coronabedingten Schulschließungen müssen Schüler in NRW den Rest des Schuljahres weder samstags noch im Schichtbetrieb den verpassten Stoff nachholen.

Welche Kritik gibt es an dem Vorgehen der Landesregierung?

Die SPD-Fraktion kritisierte, die Öffnung der Schulen sei bisher „chaotisch“ verlaufen. Gebauer sprach dagegen von einem reibungslosen Verlauf.

Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster sind noch zwei Eilanträge von Viertklässlern anhängig. Beide Schülerinnen wollen an diesem Donnerstag nicht in die Klassenräume zurückkehren und hatten argumentiert, es liege gegenüber anderen Grundschuljahrgängen eine Ungleichbehandlung vor. Ein weiterer Schüler - ein Viertklässler aus Arnsberg - hatte seine Klage zurückgezogen. Ob die beiden Schülerinnen seinem Beispiel angesichts der nun geänderten Sachlage folgen, war zunächst offen.

Der Verband Lehrer NRW mahnte, die Schulen dürften nicht überfordert werden. „An den Schulen der Sekundarstufe I, an denen am 23. April der Unterricht für die Zehntklässler angelaufen ist, zeigt sich bereits jetzt, dass die schulorganisatorischen Konzepte vor allem räumlich und personell schnell an Grenzen stoßen“, erklärte die Vorsitzende Brigitte Balbach. Der VBE-Landesvorsitzende Stefan Behlau erklärte: „Der Mix aus Präsenz- und Distanzunterricht wird zur Herausforderung für alle Seiten. Wir werden vorerst keine Normalität, sondern viele individuelle Lösungen erleben.“ (dpa/mein)

