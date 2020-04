Schulstart nach Corona: Was Schüler und Eltern wissen müssen

Essen. Offiziell öffnen die Schulen nach dem Corona-Lockdown in NRW ab dem 4. Mai. Einige Schüler starten schon am Donnerstag. Die wichtigsten Infos.

Das Landeskabinett kommt am Donnerstag zusammen, um die Voraussetzungen für die nächsten Schritte in der Corona-Krise zu schaffen. Zudem informiert Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) den Schulausschuss des Landtags über Details der geplanten Regelungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch in einer Videokonferenz darüber geeinigt, nach fast vier Wochen erste Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu lockern - das private und öffentliche Leben bleibt dennoch stark eingeschränkt.

Schulstart nach Corona: Viele Fragen noch offen

An Abschlussprüfungen halten die Politiker weiter fest: "Mit der Öffnung der Schulen und der Vorbereitungszeit auf die Prüfungen erzielen wir ein Stück Normalität für Schüler und die Gesellschaft. Wir gehen den Weg der Prüfungen mit allen anderen 15 Ländern. Das verschafft den Schülern eine enorme Sicherheit für die Anerkennung der Abschlüsse in anderen Ländern", sagt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch. Das Durchschnittsabitur ohne Prüfung gebe hingegen keine Sicherheit für die Anerkennung und verschaffe einen nicht mehr zu korrigierenden Nachteil für jede Laufbahn. Zu den Abiturprüfungen sagte Schul-Staatssekretär Mathias Richter (FDP): "Andere Länder wie Sachsen, Brandenburg, Berlin und Bremen gehen von 0 auf 100 in die Prüfungen. Bei uns gibt es eine Woche Vorlaufzeit." .

Opposition hat erhebliche Zweifel

Die Opposition hat erhebliche Zweifel daran, dass es gelingen kann, die Schulen unter voller Berücksichtigung der Hygieneanforderungen zu öffnen. Die Vorlaufzeit sei viel zu kurz, vielerorts fehlten nach wie vor Desinfektionsmittel. Schul-Staatssekretär Mathias Richter (FDP) versicherte, dass die Schulen praktisch ab sofort über Hygiene- und Infektionsschutz und "alles Relevante" zur Wiederöffnung der Schulen informiert würden. Die Schutz-Vorgaben fußten auf Erkenntnissen von Hygieneexperten aus der Wissenschaft. Das Land verfüge auch über einen Lieferanten, der Lücken bei der Versorgung mit Desinfektionsmitteln schließen könne. Der Vorlauf für die Schulöffnungen sei ausreichend, weil ab noch eine heute Woche Zeit bleibe.

Was wir bisher wissen:

Weiterführende Schulen: Ab dem kommenden Donnerstag werden die Schulen in NRW wieder schrittweise geöffnet, allerdings zunächst nur in den weiterführenden Schulen und nur für Schüler, die in Kürze geprüft werden, also zum Beispiel Zehntklässler und Abiturienten. Die weiterführenden Schulen erhalten ab kommenden Montag (20. April) drei Tage "Vorlaufzeit", um den Betrieb vorzubereiten.

Grundschulen: Die Grundschulen in NRW öffnen erst ab dem 4. Mai, und auch zunächst nur für die 4. Klassen, damit die älteren Grundschulkinder sich auf den Übergang auf die weiterführenden Schulen vorbereiten können.

Infektionsschutz: Die NRW-Regierung versichert, dass der Schulbetrieb "allen hygienischen und Infektionsschutzbedingungen genügen werde".

Prüfungen: Die sonst übliche zentrale ZP 10-Prüfung für Zehntklässler wird es in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form geben. Die zentrale Prüfung wird durch eine Klassenarbeit ersetzt, die sich "auf das tatsächlich Gelernte" bezieht, erklärte Gebauer. Die Abiturprüfungen beginnen, wie geplant, ab dem 12. Mai. Die Abiturienten können schon ab Donnerstag, 23. April, zur gezielten Vorbereitung auf ihre Prüfungsfächer in die Schulen. Die Vorbereitung ist aber auch von zu Hause möglich. Im Notfall (wenn sich die Krise verschlimmert) soll auch ein Abitur 2020 ohne Prüfung möglich sein. Das betreffe 148.000 Schüler der Jahrgangsstufen 10, 12 und 13, die dann freiwillig kommen können, von insgesamt 2,5 Millionen Schülern in NRW, sagte Gebauer.

Versetzung: Für alle, für die jetzt keine Abschlussprüfungen anstehen, wird es in diesem Schuljahr kein Sitzenbleiben geben, denn ein Vollbetrieb ist bis zu den Sommerferien absehbar unmöglich, so die Landesregierung. Die Wiederholung eines Schuljahrs auf freiwilliger Basis ist möglich.​