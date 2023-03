Ukrainisches Krankenhaus gibt Einblicke in Kriegsalltag 

Essen. Bei einem Bürgerdialog mit WAZ-Lesern beantworten Ärzte eines ukrainischen Krankenhauses Fragen zur Arbeit im Kriegsalltag und wichtigen Spenden.

Plötzlich ist der Kriegsalltag so nah, so greifbar: Bei einem auf YouTube live übertragenen Bürgerdialog der WAZ und der Stiftung Universitätsmedizin Essen haben Angestellte eines ukrainischen Krankenhauses Einblicke in ihre Arbeit während des Krieges gegeben. Dabei wurden im Vorfeld gesammelte Fragen der WAZ-Leserinnen und -leser gestellt und beantwortet: Wie funktioniert die Versorgung von Patienten, während gerade Luftalarm herrscht? Welche Hilfe kommt aus Essen und ganz Deutschland in der Ukraine an? Die Eindrücke im Detail.

Mit baumelnden Beinen sitzt ein etwa zehn Jahre altes Mädchen auf einer Krankenhausliege und wird von einem Arzt untersucht. Er hört die Lunge ab, fühlt ihren Puls. Dieser Ausschnitt eines Videos, den Dr. Igor, Abteilungsleiter eines ukrainischen Krankenhauses, den Livestream-Zuschauern zeigt, wirkt unbeschwert, geradezu ruhig.

Dabei ist die Situation vor Ort das Gegenteil. Die Aufnahme ist nur wenige Stunden vor dem Bürgerdialog entstanden, als gerade Luftalarm herrscht. Kurz zuvor wurden alle Patienten in den Keller des Gebäudes gebracht, um Schutz vor möglichen Bomben zu suchen – das Krankenhaus befindet sich mitten im Kriegsgebiet in der Ukraine. Sowohl Name und Lage der Klinik, als auch Dr. Igors vollständiger Name werden aus Sicherheitsgründen nicht genannt.

Ukrainisches Klinikpersonal zeigt im Livestream, wie es sich vor Bomben schützt

Das Video zeigt den Alltag der Krankenhausmitarbeiter: Sie funktionieren, kümmern sich um Patienten während die Fenster mit Sandsäcken und Decken zugebaut sind, damit keine Splitter umherfliegen. Denn Bomben können hier jederzeit einschlagen. Die Versorgung der Kranken ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig – pro Woche werden hier circa 150 kriegsverletzte Soldaten, 300 Kinder und 80 Patienten mit anderen Erkrankungen behandelt.

Nach Ausbruch des Krieges vor einem Jahr verließen nur drei Prozent der Krankenhausmitarbeiter die Region. 97 Prozent blieben und arbeiten bis heute unermüdlich. Heute scheinen sich die Menschen vor Ort an die täglichen Luftalarme gewöhnt zu haben, wie selbstverständlich organisieren sie die Krankentransporte in den Keller, wenn wieder eine Sirene ertönt. Dr. Igor erzählt: „Allein an diesem Morgen gab es schon sechs Mal einen Luftalarm. Jedes Mal müssen wir alle Patienten in den Keller bringen, samt medizinischer Geräte. Das ist ein großer Aufwand, den wir zusätzlich zu den Behandlungen haben.“

Jede Woche kommen neue Spenden aus Essen in ukrainischem Krankenhaus an

Trotz des herausfordernden Klinikalltags haben sich sieben Ärztinnen und Ärzte die Zeit genommen, um mit den WAZ-Lesern in den Livestream-Dialog zu treten. Ihnen ist wichtig, ihre Dankbarkeit für all die Spenden zu zeigen, die die Versorgung im Krankenhaus in dieser Krisenzeit gewährleisten. Denn: Personal und Patienten sind dringend auf Spenden angewiesen.

51 Lkws mit über 1500 Paletten voller Medikamente und medizinischer Geräte seien seit Kriegsbeginn allein aus Essen bei Dr. Igor und seinem Team angekommen, wie Dr. Jorit Ness, Geschäftsführer der Stiftung Universitätsmedizin Essen, berichtet. „Und die Spendenbereitschaft nimmt nicht ab“, ergänzt Dr. Igor. Er hält eine eng bedruckte Liste in die Kamera, auf der alle Spenden aufgelistet sind, die das Krankenhaus bisher erreicht haben.

Erst Amputation, dann emotionale Hochzeit im Krankenhaus

Was dem Klinikpersonal neben der enormen Hilfs- und Spendenbereitschaft Kraft gibt, sind Patientengeschichten, die sie berühren. Die Leiterin der Intensivstation erinnert sich: „Vergangenes Jahr haben wir einen schwerverletzten jungen Mann aufgenommen und mussten sein Bein amputieren. Sein Zustand war sehr schlimm, Tag und Nacht hat ihm seine Freundin am Krankenbett beigestanden. Aber nach und nach ging es ihm besser und schließlich hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Kurze Zeit später wurde geheiratet – bei uns, im Krankenhaus.“

