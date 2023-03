SPD-Krisensitzung nach Kutschaty-Rücktritt - Präsidium tagt

Dortmund. Nach dem Rücktritt von NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty berät die Parteispitze am Freitagabend in Dortmund, wie es nun vorerst weitergehen soll.

Nach dem Rücktritt des nordrhein-westfälischen SPD-Chefs Thomas Kutschaty ist am Freitag das Präsidium der Landespartei in Dortmund zusammengekommen. Es gehe jetzt darum, ein geordnetes Verfahren abzusprechen, sagte Landesgeschäftsführer Stefan Kämmerling kurz vor Beginn der Präsidiumssitzung. „Es ist nicht der Tag, um schon über Namen zu reden.“ Man werde auch darüber beraten, ob es beim Landesparteitag am 6. Mai bleibe oder dieser verschoben werde.

Im Anschluss an die Präsidiumssitzung wollte auch der Landesvorstand in einer außerordentlichen Sitzung über die weiteren Schritte beraten. Als Koordinatoren für die nächste Zeit hatte der Vorstand des mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes die noch amtierende Generalsekretärin Nadja Lüders und den stellvertretenden Landeschef Marc Herter benannt.

Gut zehn Monate nach der Wahlniederlage der SPD bei der NRW-Landtagswahl . Seit dem historisch schlechten Ergebnis der Sozialdemokraten im Mai 2022 hatte es intern verstärkt Kritik an seinem Kurs gegeben. Der 54-Jährige ist auch Fraktionschef im NRW-Landtag in Düsseldorf und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Auslöser seines Rücktritts war ein umstrittener Vorschlag Kutschatys zur Neubesetzung des Postens der SPD-Generalsekretärin in NRW, mit der er sich im Präsidium aber nicht durchsetzen konnte.

Lesen Sie auch:

Kutschaty gibt als NRW-Parteichef auf - SPD steht vor einem Scherbenhaufen

SPD-Beben: Personal-Debakel für Kutschaty im Präsidium

SPD-Chef fordert Nachfolge aus der „Düsseldorfer Arena“

(dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik