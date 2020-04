Spiel, Sport und Treffen zu fünft: FDP drängelt Laschet

Düsseldorf Vor dem Treffen mit der Kanzlerin legt der Regierungspartner in NRW ein Papier vor, das es in sich hat. Kommt es zu weiteren Lockerungen?

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird bei seinem Lockerungskurs in der Corona-Krise jetzt auch vom eigenen Koalitionspartner angetrieben. Das geht aus einem „Risikoorientierten Stufenplan für eine schrittweise Öffnungsstrategie“ hervor, der von der FDP-Landtagsfraktion beschlossen wurde.

FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche forderte die sofortige Öffnung von Spielplätzen und ab kommender Woche die Wiederinbetriebnahme von Außensportanlagen. Außerdem sollen sich in der Öffentlichkeit wieder fünf Personen gemeinsam aufhalten können. Auch Gastronomie und Hotels könnten nach Vorstellung der FDP den Betrieb unter bestimmten Hygienevorgaben wieder aufnehmen. Durch die Belegung nur eines Teils des Lokals, die Verlagerung des Publikumsverkehrs in die Außengastronomie oder konsequente Platzreservierungen seien Abstandsregeln einzuhalten, heißt es in dem Papier. Auch Hotels sollten unter Beachtung von Desinfektionsvorschriften und dem Verzicht von Buffets wieder Gäste beherbergen können.

„Die Freien Demokraten wollen, dass die Menschen in diesem Land eine Perspektive haben, wie wir die Gesellschaft schrittweise öffnen können und große Teile unseres gewohnten Lebens zurückerhalten“, sagte Rasche unserer Redaktion. Nicht mehr notwendige Einschränkungen müssten beendet werden. Die Liberalen setzen damit Ministerpräsident Laschet unter Druck, der an diesem Donnerstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den übrigen Länderchefs das weitere Vorgehen in der Corona-Krise festlegen soll. Bisher waren Erwartungen gedämpft worden, dass von diesem Treffen entscheidende Impulse ausgehen könnten. Erst bei einer weiteren Besprechung am 6. Mai soll im Lichte der dann vorliegenden neuen Infektionszahlen über möglicher weitere Lockerungsschritte entschieden werden.

Spiel- und Sportangebote seien nach sieben Wochen wichtig, „denn die Kinder müssen endlich wieder toben können“, sagte Rasche. Dem Breitensport solle unter Auflagen ein Trainingsbetrieb an der „frischen Luft“ gestattet werden. In NRW warten mehr als 18.000 Vereine auf Entscheidungen von Bundes- und Landesregierung. Auch der Profisport soll unter Einhaltung eines Infektionsschutz-Konzepts, wie es die Fußball-Bundesliga bereits vorgelegt hat, die jeweilige Saison zu Ende spielen dürfen. Darüber hinaus erwartet die FDP Klarheit, welche Veranstaltungsformate im Kultur- und Freizeitsektor mit welchen Besucherzahlen überhaupt wieder genehmigt werden können.