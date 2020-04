Streit um „Infrastruktur-Sozialismus“ im Ruhrgebiet

Essen. Die CDU im RVR widerspricht dem Chef der Emschergenossenschaft. Der hatte in der WAZ mehr Staatsgeld für die Infrastruktur gefordert.

Der Chef der CDU-Fraktion im Regionalverband Ruhr (RVR), Roland Mitschke, hält aktuelle Forderung nach einem stärkeren Engagement des Staates in Infrastrukturbereichen für nicht zielführend. Nahverkehr, Ver- und Entsorgung sowie weite Teile des Energiebereichs seien bereits weitgehend in öffentlich-rechtlicher Hand, sagte Mitschke der WAZ. „Ich sehe hier keinen Änderungsbedarf“, so der Bochumer.

Ausgelöst hatte die Debatte der Vorstandsvorsitzende von Emschergenossenschaft und Lippeverband, Uli Paetzel. Der Chef eines der größten deutschen Wasserwirtschaftsunternehmen hatte als Reaktion auf die Corona-Krise mehr staatliche Investitionen in die deutsche Infrastruktur angemahnt. „Eine gute Infrastruktur - mit Reserven - ist in Krisenzeiten Gold wert. Das zeigt sich genau jetzt“, hob Paetzel im WAZ-Interview hervor und nannte dabei Bereiche wie die Ver- und Entsorgung, den Energiesektor, das Mobilitätsangebot und die Digitalisierung. Sie dürfe man nicht dem Markt überlassen. Paetzel forderte eine Art „Infrastruktur- Sozialismus“, finanziert auch durch höhere Steuern auf große Vermögen und hohe Einkommen.

Aus Sicht der RVR-CDU ist dies überflüssig. „Wir haben bereits Infrastruktur-Sozialismus im Ruhrgebiet“, betonte Fraktionschef Mitschke. Ob kommunale Verkehrsbetriebe, Versorger wie Gelsenwasser, Kraftwerksbetreiber wie der von kommunalen Stadtwerken kontrollierte Essener Steag-Konzern, städtische Engerieunternehmen oder die Emschergenossenschaft selbst – ein Großteil der Infrastruktur im Revier sei bereits staatlich finanziert.

"Nahverkehr aus einer Hand ist richtig"

Als „richtig“ bezeichnete Mitschke dagegen die Forderung des Emschergenossenschaftschef nach einem einheitlichen Nahverkehrsbetrieb im Ruhrgebiet. Mitschke forderte das SPD-Mitglied Paetzel auf, dies auch in den Parteigremien der Ruhr-SPD zur Diskussion zu stellen. Die gesetzlich festgelegte Zuständigkeit für die Nahverkehrsplanung bei den Kreisen und kreisfreien Städte sei dringend änderungsbedürftig.​