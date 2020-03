Studie: Facebook-Verzicht ist gut für die Gesundheit

Etwa 28 Millionen Menschen nutzen Facebook in Deutschland, 21 Millionen davon jeden Tag. Vielen von ihnen könnten zufriedener, gesünder und glücklicher sein, wenn sie dieses Netzwerk weniger nutzen würden. Zu diesem Ergebnis kam ein Team von Psychologen der Ruhr-Universität Bochum unter der Leitung von Julia Brailovskaia. Die Studie wurde in dem Fachmagazin „Computers in Human Behavior“ veröffentlicht.

Zwei Wochen lang sollten die Probanden 20 Minuten weniger Zeit am Tag mit Facebook verbringen: Zu diesem Experiment wurden 140 Testpersonen eingeladen. Glück für die, die mitgemacht haben, denn anschließend bewegten sie sich mehr, rauchten weniger und waren zufriedener, stellten die Psychologen fest. Die suchtartige Nutzung von Facebook ging zurück. Und diese positiven Effekte blieben auch drei Monate nach Ende des Experiments erhalten, schildern die Studienautoren.

Dr. Julia Brailovskaia, Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum. Foto: Marquard / RUB

Insgesamt nahmen knapp 300 Personen an dem Experiment teil, die Facebook im Durchschnitt etwa ein Stunde pro Tag nutzen. Die Probanden wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine Hälfte nutzte das Netzwerk so wie immer, die andere Gruppe reduzierten ihre Facebook-Zeit für zwei Wochen um 20 Minuten täglich. Vor der Studie, nach einer Woche und am Ende des Experiments sowie nach einem und nach drei Monaten wurden alle Teilnehmer erneut getestet.

Weniger Zigaretten, mehr Bewegung

Das Ergebnis: Wer seine Facebook-Nutzung verringert hatte, nutzte die Plattform sowohl aktiv als auch passiv weniger. „Das ist bedeutsam“, kommentierte Julia Brailovskaia vom Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Psychotherapie der Ruhr-Uni Bochum das Resultat. „Denn besonders die passive Nutzung führt dazu, sich mit anderen zu vergleichen und somit zu Neid und einer Senkung des psychischen Wohlbefindens.“

Zudem rauchten demnach diese Teilnehmer weniger Zigaretten, bewegten sich mehr, und zeigten weniger depressive Symptome als die andere Gruppe. Insgesamt stieg ihre Lebenszufriedenheit, so die Psychologen. „Diese Effekte auf die Verbesserung des Wohlbefindens und einen gesünderen Lebensstil blieben auch nach der zweiwöchigen Facebook-Reduktion bis zum letzten Untersuchungszeitpunkt drei Monate nach dem Experiment erhalten“, erklärt Julia Brailovskaia.

Weniger Zeit auf der Plattform bringt langfristige Effekte

In den Ergebnissen sehen die Forscherinnen und Forscher einen Hinweis darauf, dass schon die Reduzierung der täglich auf Facebook verbrachten Zeit ausreichen könnte, um ein Suchtverhalten zu vermeiden, das Wohlbefinden zu steigern und einen gesünderen Lebenswandel zu führen. „Ein totaler Verzicht ist dafür gar nicht nötig“, sagt Brailovskaia.