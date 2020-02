„Teilzeit-Ministerpräsident“: Laschets Kandidatur mit Risiko

Als Armin Laschet ausgerechnet am Veilchendienstag, einem im Rheinland sonst politikarmen Werktag, schon um 8 Uhr den geschäftsführenden Landesvorstand der NRW-CDU zu einer Telefonkonferenz zusammenschalten ließ, ahnten die meisten Teilnehmer, worauf der Ministerpräsident hinaus wollte. Laschet offenbarte dem Führungszirkel, warum er Bundesvorsitzender der CDU und möglicher nächster Kanzler der Bundesrepublik werden wolle.

Ähnlich wie in einem Brief an die rund 115.000 CDU-Mitglieder an Rhein und Ruhr, der fast zeitgleich rausging, pries Laschet das „Konzept des Miteinanders“. Die aktuell taumelnde Bundespartei solle sich am einst zerstrittenen NRW-Landesverband orientieren, der unter seiner Ägide den Ausgleich zwischen Wirtschaftsflügel und Sozialausschüssen, Stadt und Land, Konservativen und Liberalen hinbekommen habe.

Als wichtigsten Beleg seiner integrativen Kraft konnte „Merkelianer“ Laschet den Merkel-kritischen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Unterstützer vorzeigen. Der schneidige Münsterländer hatte sich nie um eine Mitgliedschaft im Laschet-Fanclub beworben. „Jens und ich haben in der Vergangenheit auch einmal unterschiedliche Akzente gesetzt. Aber wir gehen offen damit um und kämpfen für das gleiche Ziel – und genau das macht ein starkes Team aus“, formulierte Laschet im Mitglieder-Schreiben.

Schlägt sich der Landesvorstand klar auf die Seite Laschets?

Auf die NRW-CDU kommen nun erhebliche Herausforderungen zu. Kann sich der mitgliederstärkste Landesverband, der beim Bundesparteitag am 25. April in Berlin knapp 40 Prozent der Delegierten stellen wird, auch formal hinter die Laschet-Bewerbung stellen? Obwohl die beiden Konkurrenten Norbert Röttgen und Friedrich Merz ebenfalls der NRW-CDU entstammen?

Röttgen ist bei vielen Funktionsträgern „unten durch“, seit er 2012 als Spitzenkandidat einer katastrophalen Landtagswahl-Kampagne „die gesamte Partei an die Wand gefahren hat“, wie es ein noch immer erboster Spitzenvertreter formuliert. Merz dagegen füllt noch immer die Säle, viele einfache Mitglieder sähen ihn gerne an der Spitze. Mit seiner klare Ansage vom Dienstag, er stehe für Erneuerung in der Zeit nach Merkel und spiele „auf Sieg, nicht auf Platz“, sorgte er selbst bei abgeklärten Funktionären für glänzende Augen.

Der Landesvorstand der NRW-CDU kommt erstmals wieder am Donnerstagabend zusammen. Möglicherweise organisiert sich Laschet hier ein Unterstützungsvotum, zumal Röttgen und Merz keine Parteifunktionen haben. Inwieweit das aber Delegierte in ihrem Abstimmungsverhalten bindet, ist ungewiss. Zumal sich Merz ja gerade als Gegenangebot zur „Kartellbildung“ der Funktionäre inszeniert.

Schon im Mai könnte ein neuer CDU-Landesvorsitzender gewählt werden

Mit Sorge sieht mancher in Düsseldorf überdies die landespolitischen Folgewirkung. Noch 2018 hatte Laschet selbst eine Doppelbelastung rundheraus ausgeschlossen: „Der Parteivorsitzende muss die Partei organisieren. Muss in den Verhandlungen der Großen Koalition die Position der Partei einbringen und muss diese dann nach außen vertreten. Und das würde so viel Zeit beanspruchen, die mit dem Amt des Ministerpräsidenten nicht vereinbar ist“, erklärte er damals.

Jetzt soll es mit größerer Regierungserfahrung plötzlich doch möglich sein, bis zum regulären Bundestagswahltermin im September 2021 parallel NRW zu führen, die Bundespartei zu dirigieren und auch noch die Kanzlerkandidatur zu übernehmen. Reibt er sich am Ende in eineinhalb Jahren Düsseldorf-Berlin auf und verspielt alles? Die Opposition in Düsseldorf dürfte sich wahlweise am „Regierungschef auf Durchreise“ oder am „Verlierer gegen Merz“ abarbeiten. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sprach bereits am Dienstag nur noch von einem „Teilzeit-Ministerpräsidenten auf Abruf“. Bis zur Bundestagswahl bleibe „Laschet hier Ministerpräsident, daher brauchen wir nicht über Nachfolger reden“, versuchte Innenminister Herbert Reul (CDU) eilig, die Debatte auszutreten.

Verkehrsminister Wüst ist als neuer Ministerpräsident Favorit

Doch schon beim Landesparteitag am 9. Mai in Bonn, zwei Wochen nach dem Bundesparteitag, dürfte sich die Frage stellen, wer Laschet als Chef der NRW-CDU beerbt. Möglicherweise müssten übergangsweise erfahrene Kräfte wie Reul oder Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe den Laden zusammenhalten. Ein starker Nachfolger im Ministerpräsidenten-Amt würde erst mit Laschets Komplett-Wechsel nach Berlin im Herbst 2021 gewählt. Und zwar laut NRW-Verfassung „aus der Mitte des Landtags“. Favorit wäre deshalb der 44-jährige Verkehrsminister Hendrik Wüst aus dem Münsterland, der den Wirtschaftsflügel der NRW-CDU führt und als ebenso smart wie strategisch klug gilt. Möglicherweise käme auch Finanzminister Lutz Lienenkämper in Frage, der jedoch kaum in Erscheinung tritt und wenig Interesse an der Spitzenkandidaten-Rolle 2022 haben dürfte.

In NRW-CDU jedenfalls wurde der Abschied von Laschet mit dem Veilchendienstag eingeleitet.