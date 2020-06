Umfrage: Mehrheit für Grundschul-Start vor Sommerferien

Düsseldorf. Schulministerin Gebauer (FDP) findet mit ihrem umstrittenen Kurs der raschen Schulöffnung augenscheinlich Rückhalt in der NRW-Bevölkerung.

Die Mehrheit der Menschen in NRW findet den Start des regulären Unterrichts an Grundschulen am Montag richtig. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben, die von der FDP-Landtagsfraktion beim Institut „Civey“ in Auftrag gegeben wurde. Demnach fanden 57,9 Prozent der Befragten die Entscheidung der Landesregierung richtig und 30,5 Prozent falsch. 11,6 Prozent waren unentschieden. Der Start zwei Wochen vor den Sommerferien war unter anderem von der Lehrergewerkschaft VBE scharf kritisiert worden. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte dagegen betont, dass jeder Tag zähle.

Ob mit oder ohne Schulkinder inm Haus: Start wird begrüßt

Bei der Umfrage nannten sowohl die Mehrheit der Menschen mit Kindern im Haus (59,6 Prozent) als auch die ohne (56,8 Prozent) den Start des Regelunterrichts richtig. 30,9 der Menschen mit Kindern und 30,3 Prozent der ohne nannten die Entscheidung falsch.

Die FDP sieht den Weg ihrer Schulministerin bestätigt: „Es ist den Freien Demokraten ein Herzensanliegen für alle Kinder baldmöglichst wieder regulären Schulbesuch zu ermöglichen, denn jeder Tag ist ein Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Henning Höne: „Die Wiederaufnahme des regulären Unterrichts an den Grundschulen findet auch in der Bevölkerung große Unterstützung, das bestärkt uns darin diesen Weg zu gehen, auch wenn er allen Akteuren viel abverlangt.“

Erfahrung der zwei Wochen soll Start nach Ferien erleichtern

Tatsächlich könnten die Schulen in den zwei Wochen auch Erfahrungen für das nächste Schuljahr sammeln, so Höne: „Denn auch wenn die Infektionszahlen niedriger sind, wird Corona uns noch länger begleiten.

Für die Umfrage wurden laut dem Institut „Civey“ in einer Stichprobe 1964 Menschen zwischen dem 9. Juni und dem 12. Juni befragt. Die Fragestellung lautete: „Wie bewerten Sie, dass in Nordrhein-Westfalen alle Grundschüler ab dem 15. Juni wieder jeden Tag in die Schule gehen können?“ (dpa)