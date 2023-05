Warntag-Bilanz: 91 Prozent der Sirenen in NRW heulten

Beim landesweiten Probealarm sollten in Nordrhein-Westfalen 6000 Sirenen heulen. Tatsächlich sollen am Warntag 91 Prozent ausgelöst haben. (Archivfoto)

Düsseldorf. Die Landesregierung geht davon aus, das beim Warntag im März durch den erweiterten Mix der Warn-Instrumente mehr Menschen erreicht wurden.

Knapp zwei Monate nach dem landesweiten Warntag hat das NRW-Innenministerium Bilanz gezogen. „Wir haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen am 9. März erfolgreich wachgerüttelt. Das hat gut geklappt“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf dpa-Anfrage. Die Technik sei zuverlässig gewesen. „Wir werden trotzdem nicht müde, wieder zu üben und die Warnmittel weiter auszubauen. Das Thema Warnung muss den Menschen im Ernstfall vertraut sein.“

Beim landesweiten Probealarm sollten in Nordrhein-Westfalen 6000 Sirenen heulen. Tatsächlich hätten am Warntag 91 Prozent ausgelöst. Das Sirenennetz befinde sich in NRW noch in einer Ausbau- und Übergangsphase, hieß es dazu.

Warnsystem Cell Broadcast erstmals im Dezember in NRW ausgelöst

Nach dem bundesweiten Probealarm im vergangenen Dezember hatte erstmals das Land NRW zentral das Warnsystem Cell Broadcast ausgelöst. Dadurch wurde die Warnmeldung auch an Medien, Warn-Apps, und das Fahrgastinformationssystem der Deutschen Bahn und digitale Stadtinformationsanlagen übertragen.

Etwa 75 Prozent der Kommunen hätten zudem auf der städtischen Internetseite oder der Internetseite der Feuerwehr Informationen zum Warntag eingestellt oder die Probewarnung verbreitet. Rund die Hälfte der Kommunen habe die sozialen Medien am Warntag aktiv mit der Probewarnmeldung bespielt.

Auswertung von Cell Broadcast technisch nicht möglich

Eine Auswertung von Cell Broadcast sei technisch nicht möglich, da dieses System keinen Rückkanal besitze, um eine empirische Auswertung durchführen zu können. Es habe aber bei der Übermittlung der Warnmeldung über die Mobilfunknetze an die Endgeräte keine technischen Probleme gegeben.

Nach Einschätzung der Landesregierung wurden durch den erweiterten Mix der Warn-Instrumente mehr Menschen erreicht als bei früheren Probealarmen. Am 14. September finde der bundesweite Warntag statt, an dem NRW erneut teilnehme. (dpa)

