Was in NRW jetzt wieder geht und was verboten bleibt

Am Montag beginnt in NRW eine „Woche der Lockerungen“. Viele Einrichtungen dürfen wieder öffnen. Die leidende Gastronomie aber hat noch keine Perspektive.

An welchen Stellen lockert NRW die Maßnahmen?

Ab Montag, 4. Mai, dürfen Museen und Ausstellungen, Gedenkstätten sowie Weiterbildungseinrichtungen wie Volkshoch- und Musikschulen wieder öffnen. Das gilt auch für Zoos sowie Garten- und Landschaftsparks. Damit kann auch die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort am 5. Mai unter Auflagen beginnen.

Friseure und Fußpfleger erhalten die Erlaubnis, ihre Salons ab Montag unter strengen Auflagen wieder zu öffnen.

Spielplätze sollen ab Donnerstag, 7. Mai, wieder geöffnet werden können. Zeitgleich werden die vierten Klassen nach langer Pause wieder in die Grundschulen gerufen.

Bereits ab Montag gibt es wieder Führerscheinprüfungen in NRW, wie der TÜV Rheinland mitteilte. Zunächst aber nur in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Neuss und Wuppertal, ab dem 11. Mai in weiteren Städten.

Seit 1. Mai werden wieder Gottesdienste gefeiert mit Sicherheitsmaßnahmen, die sich die Gemeinden selbst verordnet haben. Die Nahverkehrsunternehmen nähern sich ab Montag bei S- und Regionalbahnen wieder dem Regelfahrplan an.

Was sagt die Landespolitik dazu?

Für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sind die Lockerungen weitere Schritte „in eine verantwortungsvolle Normalität“. Familienminister Joachim Stamp (FDP) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonten, es sei wichtig, die Spielplätze wieder zu öffnen und Kindern die Begegnung mit Gleichaltrigen zu ermöglichen.

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty ist grundsätzlich einverstanden mit den Lockerungen. Sie dürften aber den Bürgern nicht suggerieren, dass die Krise vorbei sei.

Die große Sorge, die alle umtreibt ist, dass die Lockerungen zu steigenden Infektionszahlen führen könnten. Eine erneute Verschärfung der Maßnahmen nach der Lockerung hätte wohl eine katastrophale Wirkung.

Welche Regeln gelten weiter?

Die Kontaktsperre gilt in NRW noch mindestens bis zum 10. Mai. Das heißt: maximal zwei Personen zusammen in der Öffentlichkeit. Ausnahme: Familien und häusliche Gemeinschaften. Sachsen-Anhalt prescht vor und erweitert die Kontaktsperre auf fünf Personen, die sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen.

Es gilt in NRW weiter die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, beim Einkauf und in Arztpraxen, ab Montag auch in Einrichtungen, die wieder öffnen dürfen: in Museen, Ausstellungen, Galerien, Schlössern, Gedenkstätten sowie in geschlossenen Räumen in Landschaftsparks und Zoos.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter dürfen öffnen, außerdem Möbelhäuser, Baby-Fachmärkte, Autohändler und Buchhandlungen ohne Größenbegrenzung.

Was bleibt verboten?

Kulturelle und sportliche Großveranstaltungen. Zum Beispiel sind Konzerte und Festivals, Volksfeste und Kirmesveranstaltungen, Schützenfeste und Weinmärkte noch bis mindestens 31. August verboten. Das betritt auch Landes-Events wie den „NRW-Tag“, das Sommerkonzert in Münster und das Liborifest in Paderborn. Geschlossen bleiben vorerst Restaurants, Kneipen und für Touristen auch Hotels.

Was ist weiter ungeklärt?

Am 6. Mai spreche die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten über die Corona-Maßnahmen. Es geht unter anderem um Pläne der Kultusminister zur schrittweisen Öffnung der Grundschulen für alle Jahrgänge bis zu den Sommerferien. Die Runde dürfte auch über Lockerungen für die Gastronomie und über „Geisterspiele“ in der Fußball-Bundesliga sprechen.

Der Ruf nach Lockerungen beim Besuchsverbot in Pflegeheimen wird lauter. In Kürze dürfte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) Details dazu vorstellen. Experten haben ein Konzept für Lockerungen in Heimen erarbeitet.

NRW, Niedersachsen und Baden-Württemberg empfehlen der Wirtschaftsministerkonferenz ein Konzept zur stufenweisen Öffnung von Gastronomie und Tourismuswirtschaft. Die Länder würden demzufolge selbst bestimmen, wann die Lockerungen beginnen.

Opernhäuser aus NRW fordern eine baldige Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebes, spätestens ab dem 1. September. Hinter der Initiative stehen unter anderen die Oper Dortmund, das Aalto-Musiktheater Essen sowie das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen.

Welche dringenden Empfehlungen gibt es?

Die dringende Empfehlung von Politik und Gesundheitsbehörden lautet weiterhin: So wenig (Körper-)Kontakte wie möglich und so oft es geht zu Hause bleiben. Busse, Bahnen und Geschäfte sollten nur betreten werden, wenn es nötig ist. Händehygiene und Abstandhalten sind wichtig.