Züge in NRW vor Rückkehr zum Regelfahrplan

Das NRW-Verkehrsministerium, die Bahn-Betreiber und die Verkehrsverbünde haben sich darauf geeinigt, das Angebot im Schienenpersonennahverkehr in NRW zu erweitern. Das Ministerium kündigte am Freitag eine sukzessive "Rückkehr zum Regelfahrplan" in den kommenden Wochen an. Ab Montag, 4. Mai, werde das Angebot auf den Linien von S-Bahn, Regionalbahn und Regionalexpress weiter erhöht, Einschränkungen gebe es noch auf Linien "in einzelnen Regionen, beim Nacht- und beim Freizeitverkehr".

Die Begründung: Durch die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens würden wieder mehr Fahrgäste die Bahn nutzen. "Mit der Rückkehr zum gewohnten Angebot werden die wichtigen Pendlerstrecken werktags wieder vollumfänglich bedient", so das Ministerium. Zu Beginn der Corona-Pandemie sind die Züge zunächst nur eingeschränkt gefahren. Zuletzt wurde das Angebot auf etwa 80 Prozent des normalen Betriebs erweitert.

Mund-Nasen-Schutz auch an Haltestellen und auf Bahnhöfen Pflicht

Die Landesregierung erinnert an die Hygieneregeln für den Nahverkehr: Das Tragen einer "Mund-Nasen-Bedeckung" ist nicht nur in den Zügen, sondern "bereits beim Aufenthalt an allen Haltestellen und in Bahnhöfen" Pflicht. Auch die Verwendung von selbst genähten Masken, einem Halstuch oder einem Schal ist gestattet.

Auf Fahrten mit Bus und Bahn, die nicht zwingend notwendig sind, solle zudem weiterhin verzichtet werden, damit die Infektionsgefahr so gering wie möglich bleibe.

Weitere Infos zu den Fahrplänen unter www.mobil.nrw, über die Apps und Webseiten der Verkehrsunternehmen und Verbünde sowie auf den Seiten der Deutschen Bahn.