Berlin Nach den großangelegten Razzien gegen die Letzte Generation hat die Gruppe in einer Pressekonferenz bestritten, kriminell zu sein.

Die PK beginnt mit einiger Verzögerung. Zahlreiche Kameras sind auf den Tisch mit noch mehr Mikrofonen gerichtet. Stille im Raum, einzelnes Getuschel, bis die Rednerinnen und Redner in den Raum kommen.

Wie schon im vergangenen Monat findet die PK der Letzte Generation erneut in einem kirchlichen Kontext statt - damals in der St.-Thomas-Kirche in Kreuzberg, dieses Mal in der Reformationskirche in Moabit. "Wir sind sehr dankbar für den Mut und die Gewaltfreiheit der Aktivistinnen und Aktivisten", erklärt Kirchenvertreter Steve Rauhut. "Für uns ist die Letzte Generation nicht kriminell, im Gegenteil." Ziviler Ungehorsam sei angesichts der Klimakrise notwendig.

Berlin: Polizisten gehen bei einer Hausdurchsuchung in Berlin-Kreuzberg zu einem Gebäude. Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Zuge eines Ermittlungsverfahrens zu Mitgliedern der Letzten Generation 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Foto: Christoph Soeder/dpa

Rauhut spielt auf die Hausdurchsuchungen am Mittwoch an. Die Razzien machten ihnen Angst, so die Aktivistin Aimée van Baalen. "Einige meiner besten Freunde standen plötzlich vor Polizisten." Darunter auch die Sprecherin der "Letzten Generation", Carla Hinrichs. Die Ermittlungen könne die Gruppe nicht verstehen. Es finde keine Bereicherung an den eingesammelten Spenden statt, die nun beschlagnahmt wurden. Zudem sei die Gruppierung äußerst transparent und stelle ihre Strukturen beispielsweise in einem Organigramm auf ihrer Homepage dar.

Die Angst dürfe die Gruppe aber nicht lähmen. "Wir glauben an den Rechtsstaat", zeigt sich van Baalen zuversichtlich angesichts der Ermittlungen. "Dass Hausdurchsuchungen stattfinden, Handys abgehört werden und überlegt wird, Aktivistinnen und Aktivisten fünf Jahre einzusperren, ist völlig bekloppt." Damit reagiert sie auf die Aussage von Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD), der die Aktionen der "Letzten Generation" als derart bezeichnet hat.

Die Gruppe kündigte an, weitere Protestmärsche in der Sommerpause zu organisieren, die sich die "Letzte Generation" nehmen will. Eine konkretes Datum, wann diese Pause enden soll, nannte van Baalen nicht. Dass dabei auch weiterhin Blockadeaktionen stattfinden, könne aber nicht ausgeschlossen werden.

AfD-Politiker Stephan Brandner: Razzia ist erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung

Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, zeigt sich erfreut ob der Entwicklung und mahnt weitere Schritte an:

„Der Rechtsstaat muss sich aufgrund der kriminellen Machenschaften der Terroristen endlich wehrhaft zeigen. Die bundesweite Razzia ist ein erster guter Schritt in die richtige Richtung, viele weitere müssen folgen. Es kann nicht sein, dass sich die Justiz von den Klimaklebern auf der Nase herum tanzen lässt. Ein Verbot der Vereinigung ist am Ende der richtige Schritt. Ein solches haben wir bereits vor einigen Wochen im Deutschen Bundestag beantragt und hoffen, dass die Bundesregierung dem nun schnell entspricht.“

