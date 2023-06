Prozess in Dresden

Prozess in Dresden Überraschung nach Urteil: Extremistin Lina E. vorerst frei

Berlin Ein Dresdner Gericht hat die Linksextremistin Lina E. zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Doch vorerst kommt sie frei.

Die als linke Gewalttäterin zu fünf Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilte Lina E. kommt nach zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft vorerst frei. Der Haftbefehl gegen sie werde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, sagte Hans Schlüter-Staats, Vorsitzender Richter der Staatsschutzkammer am Oberlandesgericht Dresden, am Mittwochabend zum Abschluss der Urteilsbegründung. Die Reststrafe muss sie erst verbüßen, falls das Urteil rechtskräftig wird.

Sie muss sich nun zweimal wöchentlich bei der Polizei melden, darf den in der Akte vermerkten Wohnsitz nur mit Zustimmung des Gerichts wechseln und muss nach ihrem Reisepass auch den Personalausweis abgeben.

Lina E.: Unterstützer zeigten sich empört von hohem Strafmaß

Das Oberlandesgericht Dresden hatte die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. aus Kassel wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Für ihre drei Mitangeklagten verhängte die Staatsschutzkammer Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren fünf Monaten und drei Jahren und drei Monaten. Unterstützer und Sympathisanten protestierten im Saal lautstark gegen das Urteil. Nach Verkündung des Strafmaßes unterbrach der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats die Verhandlung, weil Zuschauer „Faschofreunde“ und „Scheiß Klassenjustiz“ zur Richterbank skandierten. Der Aktivist Axel Steier auf Twitter berichtete aus dem Gerichtssaal, mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer hätten angesichts der „drastischen Strafen“ geweint.

Nach Überzeugung der Staatsschutzkammer sind die 28 Jahre alte Studentin und ein gleichaltriger Mitangeklagter der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig; ein 37-Jähriger und ein weiterer 28-Jähriger wegen deren Unterstützung. E. und zwei von ihnen wurden zudem der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, ein vierter Angeklagter der Beihilfe dazu. Die Staatsschutzkammer blieb damit unter den Strafanträgen der Bundesanwaltschaft, die acht Jahre Freiheitsstrafe für E. sowie zwischen zwei Jahren neun Monaten und drei Jahren neun Monaten für die drei Männer gefordert hatte.

Lesen Sie auch: "Reichsbürger"-Festnahmen: Faeser mit eindringlichem Appell

Urteil gegen Lina E.: Kronzeuge belastete die junge Frau schwer

Die Vorwürfe gegen Lina E. und die anderen Beschuldigten wogen schwer. Der Generalbundesanwalt warf ihnen vor, zwischen 2018 und 2020 tatsächliche oder vermeintliche Anhänger der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach brutal zusammengeschlagen zu haben. E. gilt bei der Anklagevertretung als Kopf der Gruppe. In mindestens zwei Fällen soll sie das Kommando geführt haben. Ein Kronzeuge aus der rechten Szene hatte die Beschuldigten belastet. Laut Anklage wurden 13 Menschen verletzt, zwei davon potenziell lebensbedrohlich. Die Beschuldigten hätten den demokratischen Rechtsstaat ebenso abgelehnt wie das staatliche Gewaltmonopol, lautete eine weitere Anschuldigung.

Auch interessant: Brandanschlag von Solingen: Faeser attackiert Kohl-Regierung

Der unter hohen Sicherheitsvorkehrungen laufende Prozess hatte im September 2021 begonnen. Zu diesem Zeitpunkt saß Lina E. schon zehn Monate in Untersuchungshaft, während die Männer auf freiem Fuß blieben. Bis auf Angaben zur Person schwiegen die Beschuldigten zu den Vorwürfen. Nur Lina E. ergriff beim „letzten Wort“ die Chance und bedankte sich bei ihren Eltern, Angehörigen, allen Unterstützern und Verteidigern. Zu diesem Zeitpunkt war ihr das mögliche Strafmaß schon bekannt.

Lina E.: Scharfe Kritik in den sozialen Medien am Urteil

Außerhalb des Gerichtssaals, in den sozialen Medien, war die Kritik nach der Verkündung des Urteils groß. Die Autorin und Antirassismus-Aktivistin Jasmina Kuhnke schrieb auf Twitter, es habe sich um ein Verfahren gehandelt, das auf „Indizien u haltlosen Aussagen von Rechtsextremisten“ basiert habe. An Lina E. solle ein Exempel statuiert werden, kritisierte Kuhnke - und verwies auf knapp 600 Rechtsextremisten, die derzeit mit Haftbefehl gesucht werden. Die Anwältin und Dozentin für Familienrecht, Asha Heyadati, zitierte die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano: „Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen.“ (fmg/mit Material von dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik