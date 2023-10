Berlin. Deutschland kommt in der Jubiläumsausgabe des Reiseführers „Lonely Planet“ nicht vor. Weite und Abenteuer verspricht ein anderes Land.

50 Jahre ist die US-Reisemarke „Lonely Planet“ mittlerweile alt. Zum Jubiläum gibt sie eine Liste mit den genau 50 weltweit angesagten Reisezielen heraus. Im Buch „Best in Travel“ gibt es – unübersehbar – einen blinden Flecken: Deutschland.

Einige Nachbarn kommen besser weg: Polen mit seinen Nationalparks, Österreich mit der Region Saalfelden Leogang und Frankreich selbstredend mit Paris schafften es die „Top 10 Geld wert“.

„Lonely Planet“ geht auch auf die Transportmittel ein. Speziell erwähnt werden die neuen Nachtzugverbindungen in Europa, etwa von „Nightjet“ der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB): „Nach jahrzehntelanger Flaute erleben die Nachtzüge in Europa eine Renaissance – dank Reisender, die den CO2-Ausstoß reduzieren und die Welt vorbeiflitzen sehen wollen.“

Der Nightjet, die Österreicher haben mit den Nachtzügen eine zunehmend interessante Marktnische gefunden. Foto: Georg Hochmuth / dpa

„Best in Travel 2024“ präsentiert freilich auch einige altbekannte Ziele: Spanien (in den „Top 10 Nachhaltigkeit“), Prag (Platz 8 der Top-10-Städte) sowie die Toskana und Südthailand (beide in den „Top 10 Regionen“).

Bei den Ländern belegt die Mongolei Platz eins. Das Land habe viel zu bieten für alle, „die Weite, Abenteuer und Kultur suchen“. Zu den besten zehn Ländern gehören ferner Marokko, Kroatien und Usbekistan.

Nairobi plötzlich weltweit angesagt

Den ersten Platz bei den Städten belegt Nairobi: Kenias Hauptstadt erhebe „nun endlich ihren Anspruch auf den Status als globales Kulturzentrum“. Die Gastro-Szene wachse und gedeihe.

Die 1973 ins Leben gerufene Marke „Lonely Planet“ hat nach eigenen Angaben in den letzten 50 Jahren mehr als 150 Millionen Reiseführer gedruckt. Die Empfehlungen, jeweils zehn, werden 2024 in fünf Kategorien aufgelistet. (fmg)

Ungebrochene Strahlkraft: Paris. Platz zwei hinter Nairobi. Foto: DIMITAR DILKOFF / dpa

Top 10 Länder: Mongolei, Indien, Marokko, Chile, Benin, Mexiko, Usbekistan, Pakistan, Kroatien, St. Lucia





Top 10 Städte: Nairobi (Kenia); Paris (Frankreich); Montreal (Kanada); Mostar (Bosnien & Herzegowina); Philadelphia (USA); Manaus (Brasilien); Jakarta (Indonesien); Prag (Tschechische Republik); Izmir (Türkei); Kansas City (USA);





Top 10 Regionen: Trans-Dinarica-Radroute durch den Westbalkan; Kangaroo Island (Australien); Toskana (Italien); Donegal (Irland); Baskenland (Spanien); Südthailand; Swahili-Küste (Tansania); Montana (USA); Saalfelden Leogang (Österreich); Schottlands hoher Norden;





Top 10 Nachhaltigkeit: Spanien; Patagonien, Argentinien & Chile; Grönland; Die Trails von Wales; Caminho Português, Portugal & Spanien; Palau; Hokkaido, Japan; Ecuador; Wanderwege im Baltikum; Öko-Lodges, Südafrika;





Top 10 Geld wert: Mittlerer Westen (USA); Polen; Nicaragua; Donau-Limes (Rumänien); Normandie (Frankreich); Ägypten; Ikaria (Griechenland); Algerien; Southern Lakes & Central Otago (Neuseeland); Nachtzüge, Europa.

