«Ziel muss es sein, die Wohngemeinnützigkeit noch in diesem Jahr zu reaktivieren», sagt Kevin Kühnert (SPD) bei einer Plenarsitzung.

Geringverdiener leiden Missstand auf Wohnungsmarkt: SPD will Mieterschutz stärken

Berlin Bei fast 30 Prozent der möblierten Wohnungen sind die Mieten zu hoch. Die SPD plädiert für strengere Regeln, die FDP ist dagegen.

Besonders in Groß- und Studienstädten steigen die Mieten in Deutschland drastisch. Zusätzlich finden Vermieter Wege, wie sie die Mietpreise erhöhen können. Ein gängiger Trick: Möblierte Wohnungen. Zwischen 3,50 und sieben Euro pro Quadratmeter können Vermieter damit mehr verlangen. Die SPD will dieser Praxis nun Einhalt gebieten.

"Der Satz 'Das regelt der Markt' stimmt in dieser Hinsicht – aber er regelt es systematisch zuungunsten der Mieter", sagte Kevin Kühnert (SPD) gegenüber dem "Tagesspiegel". Er selbst hat mehr als ein Jahr eine Wohnung in Berlin gesucht. "Vermieter müssen verpflichtet werden, sowohl die Nettokaltmiete als auch den Möblierungszuschlag transparent auszuweisen", fordert der SPD-Generalsekretär. Zudem müsse der Zuschlag gedeckelt werden.

Studie enthüllt: Geringverdiener leiden unter teuren möblierten Wohnungen

Laut einer Studie des Forschungsinstituts Oxford Economics, die im Auftrag des Bundesjustizministeriums durchgeführt wurde, machen möblierte Wohnungen mittlerweile 27 Prozent aller Inserate in Deutschland aus. Vor allem Geringverdiener mieten Wohnungen, die bereits ein Bett, einen Schreibtisch oder einen Schrank mitbringen. Laut der Studie haben mehr als ein Drittel aller Befragten, die in möblierten Wohnungen leben, ein Haushaltseinkommen von weniger als 1500 Euro netto im Monat. 19 Prozent von ihnen beziehen Sozialhilfe.

"Dass Menschen mit geringem Einkommen auf vergleichsweise teure möblierte Wohnungen ausweichen müssen, ist ein gravierender Missstand", sagt Zanda Martens, mietpolitische Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion. Kühnert und Martens fordern unter anderem neue Regeln zur Eindämmung von Indexmieten und für die Vermietung von möblierten Wohnungen. Außerdem strebt Martens eine strengere Umsetzung der Regeln für Vermietungen "zum vorübergehenden Gebrauch" an, bei denen die Mietpreisbremse umgangen werden kann.

FDP kontert SPD: Mehr Wohnraum statt Regulierung

Daniel Föst, FDP-Abgeordnete und bau- und wohnungspolitische Sprecher seiner Partei, äußerte umgehend Widerspruch. "Anstatt immer nur zu versuchen, Probleme wegzuregulieren, sollte sich die SPD endlich mal konsequent den Ursachen zuwenden", sagte Föst dem "Tagesspiegel". Seiner Ansicht nach, müsse mehr zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Die Regierungsmehrheit müsse dafür die "Regulierung abbauen, das Bauen beschleunigen und die Kosten dauerhaft senken.". (soj/afp/dpa)

