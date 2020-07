Peking. In Hongkong dauern die Proteste gegen das von China verabschiedete Sicherheitsgesetz an. Am Mittwoch kam es zu Dutzenden Festnahmen.

Die Polizei in Hongkong geht mit strengen Maßnahmen gegen Demonstranten vor, die einen Tag nach dem Inkrafttreten des umstrittenen Sicherheitsgesetzes ihren Protest fortsetzen. Unter anderem wurden Wasserwerfer eingesetzt, wobei auch Reporter der Nachrichtenagentur AFP getroffen wurden. Mindestens 180 Menschen wurden festgenommen.

Wie die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungszone bei Twitter mitteilte, nahm sie in sieben Fällen Demonstranten fest, die gegen das neue Gesetz verstoßen hätten. Das hoch umstrittene und international scharf kritisierte Gesetz erlaubt den chinesischen Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen.

Hongkong am Mittwoch: Die Polizei hält einen Demonstranten fest, der am 23. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China im beliebten Causeway Bay protestiert. Foto: Kin Cheung / dpa

Sicherheitsgesetz: Kritiker sehen Aufhebung der Bürgerrechte

Die Menschen hatten sich in kleinen Gruppen im beliebten Einkaufsviertel Causeway Bay versammelt, um zu demonstrieren. Am Dienstag hatte Peking sein umstrittenes Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone verabschiedet. Hongkongs Regierung setzte es noch am selben Tag in Kraft. Es erlaubt den chinesischen Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit bedrohen.

Kritiker werfen der chinesischen Führung vor, mit dem Gesetz den Grundsatz „Ein Land, zwei Systeme“ aufheben und demokratische Bürgerrechte in Hongkong unterdrücken zu wollen.

EU kritisiert Chinas Sicherheitsgesetz zu Hongkong EU kritisiert Chinas Sicherheitsgesetz zu Hongkong

(AFP/ba)