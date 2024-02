Berlin Der Bruder des Komikers Shahak Shapira ist angegriffen und schwer verletzt worden – offenbar, weil er Jude ist. Was bisher bekannt ist.

Ein Vorfall vom Wochenende sorgte nicht nur wegen seiner Brutalität auch zum Wochenstart noch für Aufsehen: Der Bruder vom jüdischen Komiker Shahak Shapira wurde von einem 23-jährigen Kommilitonen angegriffen und krankenhausreif geschlagen. Hintergrund der Tat soll ein Streit über den Krieg in Gaza gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend an der Brunnenstraße in Berlin-Mitte.

Die Tat sorgt auch deswegen für Aufsehen, weil das Opfer, Lahav Shapira, der Enkel von Amitzur Shapira ist, einem israelischen Leichtathletik-Trainer und Mitglied der Olympia-Delegation von 1972. Dieser wurde bei dem Attentat von palästinensischen Terroristen ermordet.

Antisemitischer Angriff: So ereignete sich die Tat

Lahav Shapira soll am Freitagabend mit einer 24 Jahre alten Bekannten in Berlin unterwegs gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach sollen sie in einer Bar auf den mutmaßlichen Angreifer getroffen sein. Nach ersten Informationen handelt es sich bei dem 23-Jährigen um einen palästinensischen Studenten. Shapira vertrete hingegen proisraelische Ansichten. Zu dem genauen Tathergang kursieren leicht unterschiedliche Versionen.

Während laut der Berliner Polizei ein Streitgespräch dem körperlichen Angriff vorausgegangen sein soll, behaupten die Begleitung von Shapira und zwei Familienmitglieder, dass der mutmaßliche Angreifer Lahav bereits aggressiv angesprochen haben soll. Fest steht: der Streit eskalierte.

Paar Ergänzungen: Er wurde operiert und es geht ihm ok. Es gab keinerlei politische Debatte. Er wurde vom Angreifer in der Bar erkannt, dieser ist ihm und seiner Begleitung gefolgt, hat sie aggressiv angesprochen und ihm dann unangekündigt ins Gesicht geschlagen. https://t.co/2x27EVP7z6 — Shahak Shapira (@ShahakShapira) February 4, 2024

Antisemitismus: So schlimm sind die Verletzungen

Der mutmaßliche Angreifer soll daraufhin Shapira mehrmals ins Gesicht geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Shapira musste wegen schweren Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er später operiert wurde. Die Mutter des Opfers gab in israelischen Medien an, Lahav Shapira habe Brüche an der Nase, an der Augenhöhle und dem Wangenknochen erlitten.

Die Polizei durchsuchte später die Wohnräume des Angreifers. Dabei stellten sie unter anderem das Handy des Tatverdächtigen sicher. Der Staatsschutz übernahm umgehend die Ermittlungen.

