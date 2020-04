Berlin. Der frühere Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist tot. Der CDU-Politiker starb im Alter von 84 Jahren.

Der frühere Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm ist tot. Der CDU-Politiker sei im Alter von 84 Jahren gestorben, sagte sein Sohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Bonn. Weitere Angaben machte die Familie zunächst nicht.

Norbert Blüm hatte 2019 eine Blutvergiftung erlitten und war seitdem von den Schultern abwärts gelähmt. Vor wenigen Wochen hatte er erstmals darüber gesprochen.

Norbert Blüm ist tot – 16 Jahre unter Kohl Minister

Norbert Blüm war der einzige Minister, der in allen Kohl-Kabinetten im Amt war. Er begleitete Bundeskanzler Helmut Kohl die ganzen 16 Jahre seiner Regierungszeit (1982-1998). Seine nachhaltigste Leistung war die Einführung der Pflegeversicherung 1995. Blüm war der einzige Bundesminister der Kohl-Ära, der gleichzeitig Mitglied der IG Metall war. Er galt als „Herz-Jesu-Marxist“, als überzeugter Anhänger der katholischen Soziallehre.

16 Jahre Bundesarbeitsminister – und eigentlich ist vor allem ein Satz in Erinnerung geblieben: „Die Rente ist sicher“. Noch Jahrzehnte später sei er ihm auf der Straße nachgerufen, mitunter geradezu entgegengeschleudert worden, schilderte der CDU-Politiker einmal der Deutschen Presse-Agentur. Mal eher augenzwinkernd-freundlich, oft aber höhnisch und manchmal sogar in dem für ihn typischen Dialekt: „Die Rente ist sischer!“

Norbert Blüms bekannteste Aussage: Die Rente ist sicher

Der Satz geht auf eine Plakat-Aktion aus dem Jahr 1986 zurück: Da ließ sich der Arbeitsminister vor einer Litfaßsäule fotografieren, auf der ein Plakat mit dem Spruch prangte: „Denn eins ist sicher – die Rente“. Der verkürzte Satz „Die Rente ist sicher“ wurde geradezu zum Sprichwort.

Norbert Blüm: „Die Rente ist sicher“ – der verkürzte Satz aus einer Kampagne des früheren Arbeits- und Sozialministers wurde zu einer Art Sprichwort. Foto: Peter Popp / dpa

Auch mit über 80 Jahren war Blüm noch jederzeit bereit, diesen Satz zu verteidigen. „Und zwar mit einer gewissen Wut im Bauch“, wie er der dpa versicherte. Blüm sagte von sich selbst, er wäre ein „alter Rummel-Boxer“, der den Schlagabtausch brauche.

Norbert Blüm engagierte sich immer sozial

Norbert Blüm wurde am 21. Juli 1935 in Rüsselsheim in eine Arbeiterfamilie geboren. In seiner Jugend war er Pfadfinder und Messdiener, bevor er sich als Werkzeugmacher bei Opel in seiner Geburtsstadt Rüsselsheim verdingte.

Am Abendgymnasium holte er das Abitur nach. Dann studierte Blüm Philosophie, Geschichte und Theologie. Norbert Blüms politischer Ziehvater, der CDU-Sozialpolitiker Hans Katzer (1919-1996), machte das engagierte IG-Metall-Mitglied 1968 zum Hauptgeschäftsführer der CDU-Sozialausschüsse. Von 1977 an stand Blüm für zehn Jahre an der Spitze der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA).

Norbert Blüm 1976 im Bundestag bei einem Redebeitrag während der Mitbestimmungsdebatte. Foto: Egon Steiner / dpa

Norbert Blüm war ab 1982 Arbeitsminister

Als Helmut Kohl 1982 Bundeskanzler wurde, berief er den Weggefährten als Arbeits- und Sozialminister in sein Kabinett. Dort durfte Blüm dann 16 Jahre ziemlich eigenständig schalten und walten, denn als Repräsentant des CDU-Arbeitnehmerflügels war er einer der Pfeiler des Kohlschen Machtsystems.

Nach seinem Ausscheiden aus der Bundespolitik engagierte sich Blüm weiterhin sozial, schrieb Bücher, trat als Talkshowgast im Fernsehen auf und machte sogar Kabarett.

Blüm war seit 1964 mit Marita Blüm verheiratet, die er während des Studiums kennengelernt hatte. Das Paar bekam drei Kinder: zwei Töchter und Sohn Christian, der Mitglied der Kölschrock-Band Brings ist. (dpa/fmg)