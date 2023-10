NRW-Ministerpräsident Wüst sichert Israel Solidarität zu

Düsseldorf/Tel Aviv. Nordrhein Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich zu den tödlichen Raketenangriffen auf Israel geäußert.

Nach den tödlichen Großangriffen aus dem Gazastreifen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst dem attackierten Staat Israel Solidarität zugesichert. „Wir verurteilen den verbrecherischen Angriffskrieg der Hamas aufs Schärfste und stehen in dieser Stunde fest an der Seite unserer Freunde in Israel“, schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform X. Nordrhein-Westfalen sei sich der tiefen Verbundenheit zu Israel bewusst. „Der Terror darf niemals siegen.“

Lesen Sie auch diese Texte zum Thema:

Die islamistische Hamas, die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hat Israel vom Gazastreifen aus am Samstagmorgen massiv angegriffen. Bei den Großangriffen sind nach Angaben des Rettungsdienst Magen David Adom vom Samstagnachmittag mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien Hunderte Verletzte behandelt worden.

Land wurde in Kriegsbereitschaft versetzt

Neben Attacken mit mehreren Tausend Raketen auf israelische Ortschaften drangen nach Armee-Angaben auch bewaffnete Palästinenser bei dem Überraschungsangriff über Land, See und Luft nach Israel vor. Es kam zu schweren Kämpfen mit israelischen Soldaten. Zudem gab es unbestätigte Berichte über Geiselnahmen und Entführungen in den Gazastreifen. In Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten Israels heulten laut Armee Warnsirenen. Das Land wurde nach Angaben der Armee in Kriegsbereitschaft versetzt. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik