NRW zählt 2019 mehr Angriffe auf Juden und Muslime

An Rhein und Ruhr. In NRW ist die Zahl der politisch motivierten Angriffe auf Juden und Muslime gestiegen. Politikerin fordert Gesellschaft zum Handeln auf.

Die Zahl der politisch motivierten Angriffe auf Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens sowie auf Synagogen und Moscheen ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. Die nordrhein-westfälische Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger reagierte bestürzt auf die Zunahme der Angriffe und forderte den Staat und die Zivilgesellschaft zum Handeln auf.

Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der fraktionslosen Abgeordneten Alexander Langguth und Marcus Pretzell hervorgeht, zählten die Sicherheitsbehörden im vergangenen Jahr 35 Angriffe gegen Juden und jüdische Einrichtungen, das waren fünfmal mehr als im Vorjahr. 34 dieser Attacken seien rechtsextremistisch motiviert gewesen, in einem Fall gehen die Ermittler laut Landesregierung von einer religiös motivierten Tat aus.

Ebenfalls deutlich zugenommen haben demnach die Attacken auf Muslime und islamische Einrichtungen, konkret: von 15 im Jahr 2018 auf 42 im vergangenen Jahr. Von diesen Angriffen seien 37 rechtsextremistisch motiviert gewesen, in zwei Fällen vermuten die Ermittler religiöse Motive, bei zwei weiteren Fällen blieb das Tatmotiv unklar, in einem Fall spricht die Landesregierung von einer „ausländischen Ideologie“, ohne das näher zu beleuchten.

Hass und Hetze radikaler Gruppen

Der sprunghafte Anstieg der Angriffe auf Juden und Muslime in NRW zeige „leider genau das auf, was sich auch in ganz Deutschland wie beispielsweise mit den Anschlägen in Halle und Hanau gezeigt hat“, sagte die nordrhein-westfälische Antisemitismusbeauftragte auf Anfrage der NRZ: Menschen anderer Religionen als Christen seien „Opfer der Radikalisierung extremer Gruppierungen, besonders der Rechtsextremen“, so Leutheusser-Schnarrenberger.

Dies sei kein Einzeltäterphänomen, sondern spiegele den Hass und die Hetze radikaler Gruppen im Netz wider, betonte die Antisemitismusbeauftragte. „Worten folgen Taten.“ Und weiter: „Das sind Angriffe auf unsere Werte und damit auf uns alle. Deshalb sind der Staat und die Zivilgesellschaft gefordert.“