Berlin-Besuch: Vier Gründe, warum wir Obama vermissen

Berlin. Mit Obama kehrt die Leichtigkeit zurück nach Berlin. Ein Gefühl, das kaum ein anderer US-Präsident auslöste – schon gar nicht Biden.

Politik ist in diesen Tagen ein extrem schwieriges Geschäft. Ganz Deutschland diskutiert darüber, wie viel eine neue Heizung kostet. Und die Welt fragt sich, ob die nächste Phase des Ukraine-Krieges noch schlimmer wird. Aber es geht auch anders. Inmitten von Krieg und Krisen tourt der ehemalige US-Präsident Barack Obama durch Europa.

10.000 Menschen wollen ihm in Zürich zuhören, 17.000 in Berlin. Dinner mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Lunch bei Nachfolger Olaf Scholz (SPD). Das Interesse an jedem seiner Schritte ist riesig. Und dafür gibt es vier Gründe.

Obama in Berlin: Warum entsteht so ein Hype um den Ex-Präsidenten?

Erstens: In diesen finsteren Zeiten sehnt sich die Welt nach Leichtigkeit, nach einem Feelgood-Typen wie dem Amerikaner. Der 61-Jährige ist sportlich, fit, cool.

Zweitens: Obama steht für Motivation – dafür, dass alles möglich ist. Er elektrisierte seine Landsleute im Wahlkampf 2008 mit dem Ruf „Yes we can“. Obama trat damit eine Welle los, die ihn als ersten Schwarzen ins Weiße Haus trug.

Drittens: Die Lockerheit des Ex-Präsidenten ist das Gegenbild zu den gegenwärtigen Akteuren der Weltbühne: Jedes Mal, wenn sich Obama-Nachfolger Joe Biden nach einem längeren Flug am Geländer der Gangway herunter tastet, stockt bei vielen im Westen der Atem.

Viertens: Kremlchef Wladimir Putin ist ein Imperialist, der über Leichen geht, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping ein maskenhafter Machtpolitiker. Obama kommt hingegen als politischer Rockstar daher, dem man gerne zuschaut.

Ja, man darf einen Moment träumen. Doch man sollte sich von der Obama-Nostalgie nicht völlig wegtragen lassen. Tatsache ist auch: Mit dem Rückzug der US-Truppen aus dem Irak schuf der Ex-Präsident einen Nährboden für die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

