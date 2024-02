Berlin Die Bundesländer haben die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete beschlossen. Die Linke sieht das kritisch. Politik-News im Blog.

Linke kritisiert Bezahlkarten für Asylbewerber – „diskriminierend und stigmatisierend“

Pistorius: Müssen Debatte über Dienst- oder Wehrpflicht führen

Friedrich Merz kritisiert die Ampel-Koalition im Bundestag scharf

Bundeskanzler Olaf Scholz kontert mit Kritik an den letzten Regierungen

Scholz lobt außerdem die Beschäftigungspolitik der Ampel

Lange wurde darüber diskutiert, am Mittwoch haben die Bundesländer sie beschlossen: die Bezahlkarte für die Auszahlung staatlicher Leistungen an Asybewerberinnen und -bewerber. Das teilte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz in Wiesbaden mit. Während Bayern und Mecklenburg-Vorpommern eigene Wege gehen wollen, haben sich die restlichen Bundesländer darauf verständigt, ein gemeinsames Verfahren zu entwickeln.

Die Linke äußert nun beißende Kritik an der Entscheidung. Linken-Chefin Janine Wissler bezeichnete die Karten für die Geflüchteten als „diskriminierend und stigmatisierend“. Die Einführung sei „Symbolpolitik und eine Ablenkungsdebatte.“ Auch aus den Reihen der Grünen gibt es skeptische Stimmen.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 1. Februar: Linke kritisiert Bezahlkarten für Asylbewerber – „diskriminierend und stigmatisierend“

6.25 Uhr: Die Linkspartei hat die geplante Einführung von Bezahlkarten für Asylbewerber kritisiert. „Ich halte die Bezahlkarten für falsch“, sagte Linken-Chefin Janine Wissler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Donnerstag. „Sie bringen einen großen bürokratischen Aufwand mit sich. Außerdem ist es gerade für den kleinen Einzelhandel unheimlich schwierig, das umzusetzen.“ Für die Betroffenen seien die Karten zudem „total diskriminierend und stigmatisierend“, sagte Wissler. „Das ist blöde Symbolpolitik und eine Ablenkungsdebatte.“

Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch warnte gegenüber der Düsseldorfer „Rheinischen Post“, zu „Stigmatisierung, Ausgrenzung und einer Behinderung der Integration von Menschen“ dürfe es durch Bezahlkarten nicht kommen. Ländern und Kommunen stehe es aber offen, eine Bezahlkarte für Geflüchtete einzuführen.

„Die Einführung von Bezahlkartensystemen liegt in der Verantwortung der Länder, dort muss an guten Wegen gearbeitet werden“, sagte Audretsch. „Verwaltungsabläufe einfacher und digitaler zu machen, begrüßen wir.“

Politik-News vom 31. Januar – Pistorius: Müssen Debatte über Dienst- oder Wehrpflicht führen

19.40 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält angesichts der Sicherheitslage und des Personalbedarfs der Bundeswehr weitere Debatten über die Einführung einer Dienst- oder Wehrpflicht für notwendig. „Gesellschaftlich müssen wir uns die Frage stellen, wer dieses Land verteidigen soll, wenn es ernst wird“, sagte Pistorius am Mittwochabend in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Zudem bekräftigte er die Notwendigkeit einer weiteren Stärkung der Bundeswehr und damit auch höherer Verteidigungsausgaben.

In der Frage der Wehrpflicht legte sich Pistorius zwar nicht fest, „an der Debatte kommen wir nicht vorbei“, stellte er aber klar. Es gehe um den Personalbedarf der Bundeswehr und dabei auch um die Repräsentanz von Frauen. „Jedes Modell braucht politische Mehrheiten und eine Gesellschaft, die es trägt“, warb er für eine offene Diskussion.

Scholz kontert Merz und kritisiert Vorgängerregierungen

13.07 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Kurs seiner Bundesregierung verteidigt. In der Generaldebatte im Bundestag hatte zuvor Unionsfraktionschef Friedrich Merz einigen Unmut über die Ampelkoalition geäußert. Deutschland solle gemeinsam mit Frankreich in Europa eine Führungsrolle einnehmen. Deutschlands Wachstumsschwäche warf Merz der Regierung auch noch vor.

Scholz entgegnete hierauf, die Koalition habe zwei Jahre Tempo gemacht, wo Tempo notwendig gewesen sei. Die Koalition sei dabei, all das aufzuarbeiten, was in Deutschland liegengeblieben sei. „Und es ist sehr viel liegengeblieben.“, so der Bundeskanzler am Mittwoch. Er kritisierte wiederum die Union. Unter ihren Vorgängerregierungen habe es keinen Ausbau der Stromnetze gegeben und auch die erneuerbaren Energien seien nicht vorangekommen. Die Union zeige keine Perspektive für Deutschland.

In Bezug auf die Europa-Kritik Merz‘ äußerte Scholz: „Emmanuel Macron und ich sind verabredet - sehr, sehr sorgfältig - wie wir im Einzelnen reagieren auf die möglichen politischen Entwicklungen, die in der Welt auf uns zukommen.“ Für alle müsse klar sein: „Wenn die Welt noch schwieriger wird, auch zum Beispiel durch das, was an Wahlen in den USA als Ergebnis möglich ist, dann muss die Europäische Union umso stärker werden. Und Frankreich und Deutschland müssen diese Aufgabe wahrnehmen, dass das auch tatsächlich möglich wird.“

Der Bundeskanzler lobte die Beschäftigungspolitik, die die SPD mit FDP und Grünen betrieben hat, als vollen Erfolg: „Deutschland hat den höchsten Beschäftigungsstand in der Geschichte, den wir jemals verzeichnet haben“, so Scholz. „Noch nie waren so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwerbstätig.“ Auch die Erhöhung des Mindestlohns führte Scholz als positives Ergebnis an. Die Einkommen jener, die wenig verdienten, seien verbessert worden, auch mithilfe von Wohngeld und Kindergelderhöhung sowie -zuschlag. Die Koalition habe mehrfach Steuern gesenkt und die arbeitende Mitte entlastet. Diesen Kurs wolle sie weiter verfolgen.

CDU-Bundesvorsitzender und Unionsfraktionsvorsitzender, Friedrich Merz, spricht im Bundestag in der Generaldebatte zum Etat des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramts. Foto: Michael Kappeler / DPA Images

Scholz warf Merz Empfindlichkeit und mangelnde Kooperationsfähigkeit vorgeworfen. Merz teile jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, was sein Recht sei, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt 2024 im Bundestag. „Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer boxt, der soll kein Glaskinn haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskinn, Herr Merz.“

Merz erteilt Zusammenarbeit mit Ampel prinzipielle Absage

12.57 Uhr: Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat einem möglichen gemeinsamen Vorgehen mit der Ampel-Koalition eine prinzipielle Absage erteilt. „Bitte ersparen Sie sich und uns in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit“, sagte der CDU-Vorsitzende am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt 2024 im Bundestag. „Diese Aufrufe sind nichts anderes als reine politische Rhetorik.“

Die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, dass die Koalition an einer wirklichen Zusammenarbeit nicht ernsthaft interessiert sei, kritisierte Merz. Wo die Union wie beim Sondervermögen für die Bundeswehr zugestimmt habe, halte sich die Regierung nicht an Vereinbarungen. Der CDU-Chef betonte, man sei daher auch sehr zurückhaltend, wenn es um weitere Grundgesetzänderungen gehe. Eine Zustimmung zu einer Aufweichung der Schuldenbremse schließe er erneut aus. „Damit können Sie nicht rechnen.“

Merz sagte, die Wachstumsschwäche Deutschlands habe überwiegend strukturelle und von der Regierung verantwortete Gründe. „Fehlsteuerungen“ gebe es etwa in der Sozial-, Energie- und Klimapolitik. Das „System ‚Bürgergeld‘“ sei genaue Gegenteil von dem, was gebraucht werde, um die Leistungsbereitschaft wieder zu fördern. Die SPD sei zu einer „Partei der subventionierten Arbeitslosigkeit geworden und nicht mehr eine Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so Merz.

Merz begrüßte die großen Demonstrationen gegen Rechtsradikalismus in vielen Städten. „Die Wählerinnen und Wähler der AfD sind nicht alle rechtsradikal, aber sie sind alle ziemlich frustriert“, sagte er. Die Lösung des Problems bestehe offensichtlich darin, dass die Koalition die Probleme des Landes lösen müsse.

Lesen Sie auch: Marcel Reif zu Holocaust-Gedenken: „Mein Vater sprach nicht, und ich fragte nicht“

Der Fraktionschef griff die AfD scharf an: „Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Nationalismus gehen bei Ihnen Hand in Hand, ebenso wie enge Beziehungen zu Russland und ein tief sitzender anti-amerikanischer Komplex.“ Die Botschaft an die AfD laute: „Genug ist genug. Sie sind nicht die „Alternative für Deutschland“, Sie wären der endgültige Abstieg für Deutschland, und zwar gar nicht mal nur wirtschaftlich, sondern vor allem moralisch.“ Dem werde man sich mit aller Kraft entgegenstellen.

Merz will Deutschland außerdem in einer Führungsrolle in der EU, gemeinsam mit Frankreich. Deutschland müsse die ausgestreckte Hand von Präsident Emmanuel Macron ergreifen und gemeinsam „neue Initiativen erarbeiten, um die Handlungsfähigkeit Europas unter Beweis zu stellen“, sagte Merz.

Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt im Januar

9.57 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar auf 2,805 Millionen gestiegen. Das sind 169.000 mehr als im Dezember 2023 und 189 000 mehr als im Januar vorigen Jahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 6,41 Prozent.

Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt bundesweit

9.35 Uhr: Eine Bezahlkarte für die Auszahlung staatlicher Leistungen für Asylbewerber wird nach Angaben von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bundesweit eingeführt. Das teilte Rhein als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz in Wiesbaden mit. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gehen demnach beim Vergabeverfahren für die Einführung einer Bezahlkarte aber eigene Wege. Die 14 anderen Bundesländer hätten sich auf ein gemeinsames Verfahren geeinigt, die Vergabe werde für den Sommer angestrebt.

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatten sich im November 2023 darauf verständigt, dass Asylbewerber in Deutschland mindestens einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf einer Bezahlkarte bekommen sollen. Die Nutzung solcher Bezahlkarten soll Schutzsuchenden die Möglichkeit nehmen, Geld aus staatlicher Unterstützung in Deutschland an Angehörige und Freunde im Herkunftsland zu überweisen.

„Leistungsberechtigte sollen perspektivisch einen Teil der Leistungen als Guthaben auf einer Karte anstelle einer Barauszahlung erhalten. Über die Höhe des Barbetrags sowie über weitere Zusatzfunktionen entscheidet jedes Land selbst“, teilte Rhein weiter mit. Die Bezahlkarte sei grundsätzlich in allen Branchen einsetzbar, aber nicht im Ausland. Auch Karte-zu-Karte-Überweisungen und sonstige Überweisungen im In- und Ausland seien nicht vorgesehen. „Mit einer Bezahlkarte werden Bargeldauszahlungen an Asylbewerberinnen und -bewerber weitgehend entbehrlich“, sagte der Co-Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD).

Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen. Foto: Andreas Arnold / DPA Images

Rhein sieht darin einen wichtigen Schritt, um Anreize für illegale Migration nach Deutschland zu senken. „Mit der Einführung der Bezahlkarte senken wir den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen, unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen, und bekämpfen dadurch die menschenverachtende Schlepperkriminalität“, erklärte er.

Klingbeil – Menschenkette um Reichstag – 100.000 zu Aktion gegen rechts angemeldet

7.07 Uhr: Für die schon länger angekündigte Menschenkette für Demokratie und gegen Rechtsextremismus an diesem Samstag am Berliner Reichstagsgebäude sind inzwischen 100.000 Menschen angemeldet. Geplant ist die Menschenkette aus Demonstranten um den Reichstag am Mittag unter dem Motto „Wir sind die Brandmauer“. Sie sei als Reaktion auf die AfD und bevorstehende Wahlen gedacht, teilte das Veranstalter-Bündnis „Hand in Hand“ mit. Viele hundert Gruppen und Initiativen unterstützen den Aufruf.

Die Veranstalter appellierten: „Hand in Hand - jetzt solidarisch aktiv werden. Wir rufen dazu auf, der rechten Normalisierung in Deutschland und Europa nicht länger zuzuschauen.“ Zu den Unterstützern zählen zahlreiche kleine Initiativen, aber auch große Organisationen wie die Gewerkschaften Verdi, GEW und IG Metall, Amnesty International, Flüchtlings-Hilfsorganisationen und auch die Klimaprotestgruppen Extinction Rebellion und Letzte Generation.

Lesen Sie auch: AfD überschreitet Grenzen – zu extrem für Europas Rechtspopulisten

Bundesländer müssen Abschiebegesetz nutzen

6.00 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat die Bundesländer dazu aufgerufen, das vom Bundestag beschlossene Gesetz für mehr und schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber umzusetzen. „Die Bundesländer haben jetzt die Möglichkeiten und sie müssen diese auch nutzen“, sagte Klingbeil der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) vom Mittwoch. „Der Staat muss funktionieren, wenn es darum geht, Menschen, die nicht bei uns bleiben können, zurückzuführen.“

Allerdings müsse Deutschland beim Thema Migration „in alle Richtungen besser werden“, sagte der SPD-Co-Vorsitzende - auch, wenn es darum gehe, Menschen aufzunehmen, zu integrieren und in Arbeit zu bringen. „Wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland, damit wir ein starkes Land bleiben“, sagte Klingbeil. „Dazu gehört auch eine Willkommenskultur.“

Der Bundestag hatte Mitte Januar das Gesetz für mehr und schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber beschlossen. Es sieht insbesondere verlängerte Haftmöglichkeiten für Abschiebepflichtige und mehr Rechte der Polizei bei Durchsuchungen vor. Die Bundesregierung reagiert damit auf deutlich gestiegene Asylbewerberzahlen und knapp werdende Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete in vielen Kommunen.

Genitalverstümmelung: Rund 17.000 Mädchen in Deutschland gefährdet

4.47 Uhr: Mit der globalen Migration verbreitet sich die grausame Tradition der Genitalverstümmelung an Mädchen und Frauen zunehmend auch in Europa. Auch in Deutschland leben nach Angaben der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes mittlerweile mehr als 100 000 Mädchen und Frauen, deren Genitalien beschnitten wurden, mehr als 17.000 Mädchen in Deutschland seien derzeit potenziell gefährdet.

„Wir wollen daher die Aufklärung über weibliche Genitalverstümmelung gemeinsam mit Partnerorganisationen vorantreiben“, sagt Edell Otieno-Okoth, Expertin bei der Kinderrechtsorganisation Plan International, zum Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar.

Rund 50 Beratungs- und Anlaufstellen in den einzelnen Bundesländern bieten Unterstützung für betroffene Familien. Ebenso wichtig sei es, Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Sozialbereich – wie beispielsweise Hebammen, Kinderärztinnen oder Sozialarbeiterinnen – zu informieren und sie für den Umgang mit Gefährdeten und Betroffenen zu sensibilisieren. „Das Thema weibliche Genitalverstümmelung muss darum schon in der Ausbildung aller Fachkräfte im Gesundheits- und Sozialbereich auf den Lehrplan“, forderte die Expertin.

Politik-News vom 30. Januar:

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Demonstranten, die seit Wochen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, ihre Unterstützung zugesichert. „Sie können sich darauf verlassen, dass der Staat alle Instrumente einsetzt, um unsere wehrhafte Demokratie zu verteidigen.“

Bundesjustizminister Marco Buschmann hält Vorkehrungen zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor Verfassungsfeinden für sinnvoll. Entsprechende Vorschläge würden auch bereits diskutiert, sagte der FDP-Politiker am Dienstag.

Die Union hat der Ampel-Regierung vorgeworfen, mit ihren Haushaltsberatungen besonders in der Familienpolitik Vertrauen bei den Bürgern zerstört zu haben. Die Menschen hätten kaum nachvollziehen können, was im Rahmen der Beratungen gemacht oder nicht gemacht werden sollte, sagte der CDU-Politiker Hermann-Josef Tebroke im Bundestag.

Patientinnen und Patienten in Deutschland sollen ab dem 1. Mai vor einer Klinik-Behandlung das am besten geeignete Krankenhaus online aussuchen können. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte an, dass der entsprechende Klinik-Atlas dann an den Start gehen solle.

Finanzminister Christian Lindner hat den Bundeshaushalt 2024 gegen Kritik der Opposition verteidigt und der Koalition „Gestaltungsehrgeiz“ bescheinigt. „Ich spreche nicht von einem Sparhaushalt, sondern von einem Gestaltungshaushalt“, sagte der FDP-Politiker.

Andreas Scheuer hat am Wochenende auf dem Neujahrsempfang der CSU in Passau bekannt gegeben, dass er bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr antreten wird.

Politik-News von 29. Januar:

Andreas Scheuer hat am Wochenende auf dem Neujahrsempfang der CSU in Passau bekannt gegeben, dass er bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr antreten wird.

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik