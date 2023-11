Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, steht vor einem Gedenkstein am ehemaligen Standort der Würzburger Hauptsynagoge.

Zum Gedenktag am 9. November hat der Zentralrat der Juden vor gefährlichen Entwicklungen in Deutschland gewarnt. Politik-News im Blog.

Zentralrat der Juden: „In Deutschland ist etwas aus den Fugen geraten“

Berlin. Am heutigen Donnerstag jähren sich die brutalen Pogrome der Nationalsozialisten gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland. Vor 85 Jahren, am 9. November 1938, hatten Schlägertrupps der Nationalsozialisten landesweit Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte und andere Einrichtungen geplündert oder zerstört. Angesichts der aktuellen Entwicklungen hat der Tag ein besonderes Gewicht. Seit dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober hat in Deutschland die Zahl judenfeindlicher und antiisraelischer Vorfälle stark zugenommen.

In Berlin ist eine Gedenkfeier geplant, bei der unter anderem Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Militärbundesrabbiner Zsolt Balla erwartet werden.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

8.28 Uhr: Aus Sicht des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist in Deutschland „etwas aus den Fugen geraten“. In den vergangenen Wochen habe er zuweilen das Land nicht wiedererkannt, sagte Schuster laut Redemanuskript bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome am Donnerstag in Berlin.

„Es wurde zugelassen, dass es sagbar erscheint, öffentlich die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden zu propagieren. Es wurde zugelassen, dass sich tausende Menschen mit arabischem Migrationshintergrund, aufgehetzt von radikalen Fanatikern, auf die Straße trauen und all dies fordern – noch einmal: wenige Stunden nach dem grausamen Massaker der Hamas; und bis heute“, betonte Schuster. Mit Blick auf den Terrorangriff am 7. Oktober mit rund 1.400 Toten und etwa 240 Entführten sprach er erneut vom „Pogrom unserer Zeit“.

Schuster sieht Parallelen in der Geisteshaltung radikaler Islamisten, die die Vernichtung Israels und der Juden wollten, und den „rechtsextremen Verächtern unserer Erinnerungskultur an die Schoa“. Die deutsche Verantwortung für Israel sei ein Kern dieser Erinnerung. „Auch in linksextremen und immer mehr linken Kreisen ist die Verachtung dieser Lehren zu spüren – auch der des 9. November 1938.“

Politik-News vom 8. November: Mehr Verantwortung des Kanzlers beim Klimaschutz gefordert

16.04 Uhr: Sachverständige befürchten in den kommenden Jahren wachsende Versäumnisse Deutschlands beim Klimaschutz. Grund sind die geplanten Änderungen am Klimaschutzgesetz sowie unzureichende Maßnahmen zur CO₂-Minderung. Bei zwei öffentlichen Ausschuss-Anhörungen am Mittwoch im Bundestag in Berlin mahnten die Fachleute eine zentrale Rolle des Bundeskanzlers beim Klimaschutz an, eine langfristige Finanzierung für kommunale Klimamaßnahmen und ein Klimageld für die Bevölkerung. Die Rechtsanwältin Roda Verheyen warnte im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, dass die aktuellen Pläne der Regierung verfassungsrechtlich „ausgesprochen problematisch“ seien.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will mit einer Änderung des Klimaschutzgesetzes die bisherigen strengen jährlichen Sektorziele abschaffen. Anstelle des zuständigen Ministeriums muss künftig die Bundesregierung insgesamt gegensteuern, wenn der Treibhausgasausstoß zu hoch war - und das erst nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Die Gesetzesänderung ist ein Zugeständnis an die FDP, deren Verkehrsminister Volker Wissing trotz verfehlter Ziele für den Verkehrssektor kein hinreichendes Sofortprogramm vorgelegt hat.

Der Klimawandel schreitet voran und die Bundesregierung tut zu wenig, meinen Fachleute. Foto: David Krebs / FMN

Anwältin Verheyen verwies auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, wonach die Hauptlast im Kampf gegen den Klimawandel nicht künftigen Generationen aufgebürdet werden darf. Grundlage des Gerichtsbeschlusses sei die Idee gewesen: keine Verschiebung von Reduktionslasten in die Zukunft. „Und genau das passiert.“

Wirtschaftsweise erwarten Rezession in diesem und schwaches Wachstum im nächsten Jahr

14.36 Uhr: Die sogenannten Wirtschaftsweisen sehen Deutschland 2023 klar in der Rezession und erwarten auch im kommenden Jahr nur eine schwache wirtschaftliche Erholung. Für dieses Jahr sei ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent zu erwarten, erklärte der Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen am Mittwoch. Im kommenden Jahr rechnet das Gremium demnach mit 0,7 Prozent Wachstum sowie einer Inflationsrate von 2,6 Prozent.

„Deutschland verzeichnet damit seit Beginn der Corona-Pandemie das geringste Wachstum aller Volkswirtschaften des Euroraums“, erklärten die fünf Wirtschaftsweisen. Dabei sei ein noch tieferer Einbruch durch „die umfangreichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Umstellung der Energieversorgung und zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Energiekrise verhindert“ worden. Auch hätten sich Unternehmen und Haushalte sehr anpassungsfähig gezeigt.

Grund für die besonders schlechte Entwicklung in Deutschland im internationalen Vergleich sei zum einen der hohe Anteil der energieintensiven Industriezweige an der deutschen Bruttowertschöpfung, führten die Experten aus. Darüber hinaus deute die Mittel- und Langfristprojektion des deutschen Produktionspotenzials aber „unabhängig von der aktuellen konjunkturellen Schwäche auf deutliche Wachstumshemmnisse für die kommenden Jahrzehnte hin“.

Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA Images

Airbnb-CSO: Überrascht und enttäuscht über Maßnahme der italienischen Staatsanwaltschaft

10 Uhr: Der Mitgründer und CSO der Wohnungsplattform Airbnb, Nathan Blecharczyk, sieht keinen Fehler bei seinem Unternehmen, nachdem Anfang der Woche bekannt wurde, dass Airbnb in Italien wegen angeblicher Steuerhinterziehung knapp 780 Millionen Euro an den Fiskus abtreten muss. „Wir sind überrascht und enttäuscht über die am Montag angekündigte Maßnahme der italienischen Staatsanwaltschaft“, sagte Blecharczyk dieser Redaktion.

Die Staatsanwaltschaft von Mailand wirft dem auf die Kurzzeitvermietung von Wohnungen und Zimmern spezialisierten Unternehmen vor, die für solche Vermietungen vorgesehene Steuer fünf Jahre lang nicht gezahlt zu haben. Der Airbnb-CSO sagte dazu: „Wir sind überzeugt, dass wir in voller Übereinstimmung mit dem Gesetz gehandelt haben und beabsichtigen, unsere Rechte in Bezug auf diese Angelegenheit geltend zu machen.“

Pro Asyl: Bund-Länder-Beschlüsse bedeuten Rückschläge bei Integration

2.10 Uhr: Die Migranten-Hilfsorganisation Pro Asyl erwartet durch die von Bund und Ländern geplanten Einschnitte für Asylbewerber Rückschläge bei der Integration. Sie kritisiert unter anderem, dass die Zeit, in der während des Asylverfahrens noch keine Leistungen auf regulärem Sozialhilfe-Niveau gezahlt werden, auf drei Jahre verdoppelt werden soll. Dies bedeute unter anderem, dass die Betroffenen in den ersten drei Jahren auch keine volle Gesundheitsversorgung bekämen, sagte der flüchtlingspolitische Sprecher der Organisation, Tareq Alaows, der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwoch). „Dabei sind viele von ihnen traumatisiert.“

Die rechtspolitische Pro-Asyl-Sprecherin Wiebke Judith beklagte zudem in der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch): „Auch die Integration der Betroffenen wird leiden, weil sie zum Beispiel von Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind.“ Sie kritisierte auch, dass eine Bezahlkarte als Ersatz für Bargeldleistungen eingeführt werden soll. Wer kein Bargeld habe, könne zum Beispiel keine öffentliche Toilette aufsuchen oder den Kindern kein Geld für Schulmaterial mit in den Unterricht geben.

Sie wandte sich außerdem dagegen, dass geprüft werden soll, ob Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb Europas ausgelagert werden könnten. „Aus unserer Sicht ist das ein Irrweg, der die konkreten Herausforderungen in den Kommunen nicht lösen wird, dem rechtliche Bedenken entgegenstehen und der realistisch kaum umsetzbar sein wird, insbesondere nicht ohne gravierende Menschenrechtsverletzungen“, sagte Judith dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese Staaten könnten auch ihre „Türsteher-Rolle für Europa“ ausnutzen: „Eventuell wird sich also auch von den Regierungen, mit denen verhandelt wird, das Schweigen über Menschenrechtsverletzungen in dem Drittstaat erkauft.“

Philologenverband fordert längere Amtszeiten für KMK-Präsidentschaft

1 Uhr: Der Deutsche Philologenverband und weitere Lehrer-Fachverbände fordern vor dem Hintergrund eines laufenden Reformprozesses in der KMK längere Amtszeiten für die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz. „Jährlich wechselnde Schwerpunktsetzungen der KMK-Präsidentschaft, bedingt durch nur einjährige Amtszeiten, erschweren das substanzielle Angehen länderübergreifender Probleme“, sagte Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Verbands, dieser Redaktion.

Dazu gehöre etwa die strukturelle Bekämpfung des wiederkehrenden „Schweinezyklus“ von regelmäßig zu vielen und zu wenigen Lehrkräften, sowie die gemeinsame Formulierung von Mindeststandards für quer- und seiteneinsteigende Lehrkräfte und auch für die Digitalisierung an Schulen. „Die Präsidentschaft muss hier nachdrücklich längerfristige Perspektiven und strategische Ziele verfolgen, das kann nicht in einem Jahr Präsidentschaft gewährleistet werden“, sagte Lin-Klitzing. Die KMK-Präsidentschaft müsse auch gegenüber ihrer eigenen Verwaltung durchsetzungsfähiger werden. Die Verbände zielen auf eine grundlegende Änderung der Struktur der KMK.

Die Kultusministerkonferenz als zentrales länderübergreifendes Gremium der Bildungspolitik befindet sich aktuell in einem Reformprozess. Teil dieses Prozesses ist eine Analyse der bestehenden Strukturen durch das Beratungsunternehmen Prognos, die im Oktober vorgestellt worden war. Prognos bescheinigte der KMK eine Überzahl an Gremien bei gleichzeitiger fehlender Flexibilität.

