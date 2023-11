Linke vor dem Ende? Bartsch: „gewaltige Niederlage“

Berlin Die Linken-Fraktion im Bundestag wird aufgelöst. Dietmar Bartsch spricht von einer „gewaltigen Niederlage“. Aktuelle Politik-News.

Bartsch: Auflösung der Linken-Bundestagsfraktion ist „gewaltige Niederlage“

Berlin. Wie reagiert die Ampel auf das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts? Klare Sparmaßnahmen sind eine Möglichkeit – Steuererhöhungen eine weitere. Letzteres schließ aber die FDP unter Parteichef und Finanzminister Christian Lindner klar aus. Eine Einigung mit den Liberalen scheint unwahrscheinlich. Bleibt eine Option, die nicht nur bei der SPD-Chefin Anklang findet.

In der Opposition kämpft derweil die Linke um ihr Überleben. Ihr Bundesparteitag soll einen neuen Aufbruch einläuten. Ob das gelingt?

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 18. November: Linke vor dem Ende? Bartsch spricht von „gewaltiger Niederlage“

12.03 Uhr: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die zum 6. Dezember beschlossene Auflösung der Bundestagsfraktion seiner Partei als „dramatisch“ bezeichnet. Bartsch sprach auf dem Linken-Bundesparteitag in Augsburg von einem „gewaltigen Einschnitt“ und einer „gewaltigen Niederlage“. Die Verantwortung trügen „die neun Abgeordneten, die in der zehnten eine politische Heilsbringerin sehen“, fügte er mit Blick auf Sahra Wagenknecht und deren Gefolgsleute hinzu, die im Oktober aus der Partei ausgetreten waren.

Bartsch sagte zugleich: „Es ist keine Spaltung, es ist eine marginale Abspaltung von Abgeordneten meist im Spätherbst ihrer Karriere.“ Er warf den Abtrünnigen vor, sie hätten nicht das „Rückgrat“ gehabt, auf Parteitagen für Mehrheiten zu kämpfen.

Bartsch betonte mit Blick auf den Verlust des Fraktionsstatus: „Lieber einig mit 28 Abgeordneten als zerstritten mit 38.“ Zu der von den verbliebenen Linken-Abgeordneten nun angestrebten parlamentarischen Gruppe sagte er: „Eine Gruppe zu werden ist kein Selbstläufer, das entscheiden andere.“ Eine Gruppe muss vom Bundestag als solche anerkannt werden; die Linke ist somit auf die Zustimmung der anderen Fraktionen angewiesen.

Esken verteidigt Migrationspolitik von Kanzler Scholz vor Jusos

11.28 Uhr:SPD-Chefin Saskia Esken hat die Migrationspolitik von BundeskanzlerOlaf Scholz vor der Jugendorganisation ihrer Partei verteidigt. Das Cover des „Spiegel“ mit dem Scholz-Zitat „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“ habe sie auch erschreckt, sagte Esken am Samstag beim Bundeskongress der Jusos in Braunschweig. „Aber wenn man das ganze Interview des Kanzlers liest, dann kann man den ganzheitlichen Ansatz der Migrationspolitik der Ampel schon erkennen. Die Sprache, die Sprache ist unser Problem.“

SPD-Chefin Saskia Esken beim Bundeskongress der Jusos in Braunschweig. Foto: Moritz Frankenberg / DPA Images

Die Jusos hatten Scholz für seine Aussage zu Abschiebungen und seine Migrationspolitik generell scharf kritisiert. „Eine Forderung direkt aus dem Vokabular des rechten Mobs“, postete die SPD-Jugend auf X (vormals Twitter). „Ich könnte kotzen bei diesem Zitat“, schrieb Philipp Türmer, der am Freitag zum Juso-Chef gewählt wurde.

DGB für Aussetzen der Schuldenbremse

7.38 Uhr: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Aussetzung der Schuldenbremse im kommenden Jahr sowie eine höhere Besteuerung von Vermögenden gefordert. „Kurzfristig muss die Bundesregierung die Schuldenbremse nochmals aussetzen. Dafür gibt es eine gute Begründung, denn die Auswirkungen der Energiekrise sind längst nicht ausgestanden“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag).

Das jüngste Verfassungsurteil zeige, dass die Schuldenbremse unflexibler und investitionsfeindlicher sei, als viele in Deutschland gedacht hätten. „An einer grundlegenden Reform dieser Zukunftsbremse führt kein Weg vorbei. Die Reform sollte darauf abzielen, Nettoinvestitionen künftig von der Schuldenregel auszunehmen“, sagte Körzell. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte auch SPD-Chefin Saskia Esken ein Aussetzen der Schuldenbremse gefordert.

Politik-News vom 17. November: Höcke kündigt Schattenkabinett an

22.00 Uhr: Die Thüringer AfD hat ihren Landeschef Björn Höcke zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt. Auf einer Landeswahlversammlung in Pfiffelbach wurde der Rechtsaußenpolitiker am Freitag mit 87,79 Prozent der Delegiertenstimmen auf Listenplatz eins gesetzt. 187 Delegierte stimmten für ihn und 26 gegen ihn.

In Thüringen wird am 1. September 2024 ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen liegt die AfD seit Monaten vorn. Die jüngste Umfrage für drei Thüringer Tageszeitungen sah die AfD bei 34 Prozent vor der CDU und der Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD in Thüringen. Foto: Martin Schutt / dpa

Höcke machte in der Vergangenheit deutlich, dass er die AfD in Thüringen in Regierungsverantwortung bringen will. Allerdings fehlt der Partei dafür ein Koalitionspartner. In den kommenden Wochen will er ein Schattenkabinett für eine Regierungsmannschaft vorstellen.

Die Thüringer AfD wurde im Jahr 2021 vom Landesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Partei wird beobachtet. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, bezeichnete Höcke vor einigen Jahren als Rechtsextremisten.

Jusos grenzen sich von der Scholz-SPD ab

20.35 Uhr: Die Jusos wollen mit ihrem neuen Vorsitzenden Philipp Türmer wieder stärker auf Konfrontationskurs zur Bundesregierung und zur Mutterpartei SPD gehen. Die Jungsozialisten wählten den 27-Jährigen am Freitagabend in Braunschweig mit knapper Mehrheit von 54 Prozent der gültigen Stimmen an ihre Spitze. Türmer, der bisher schon Juso-Vize war, gilt als kritisch und links. Es brauche wieder „laute, eigenständige, kurz mutige Jusos“, sagte er.

In seiner Bewerbungsrede sagte er, es entsetze ihn, „wie wenig sich dieser Kanzler für diejenigen ins Zeug legt, die seinen Respekt so sehr verdient hätten“. Türmer fügte hinzu, „falls Dich in deiner Burg, in Deinem Berliner Kanzleramt noch irgendetwas erreicht, falls Du Dich noch daran erinnerst, für welche Partei Du angetreten bist, ändere Deinen Kurs“.

Statt Lösungen zu liefern, polemisiere Scholz etwa in der Migrationspolitik. Der Bundeskanzler hatte im „Spiegel“ Abschiebungen „im großen Stil“ in Aussicht gestellt. Aber mehr Geld für Wohnungen, Infrastruktur und Bildung helfe den Kommunen viel mehr, argumentierte Türmer. „Traut Euch wieder, sozialdemokratische Politik zu machen und hört auf, die Werte dieser Bewegung zu verraten“, forderte er. Die Sozialdemokratie dürfe niemals nach unten treten.

Der 27-Jährige setzte sich bei der Vorsitz-Wahl gegen die 31-Jährige Sarah Mohamed durch, die ebenfalls bisher Juso-Vize war. Sie hatte die Mutterpartei wegen ihrer Migrationspolitik ebenfalls hart angegriffen. Die SPD trete nach unten gegen die Schwächsten. Das sei „der Sozialdemokratie unwürdig“.

17.11.2023, Niedersachsen, Braunschweig: Philipp Türmer, neuer Jusos-Bundesvorsitzender, spricht beim Bundeskongress der Jungsozialisten (Jusos) zu Journalisten. Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Union: Bei Bundeshaushalt 2024 droht erneut Verfassungsbruch

10.51 Uhr: Beim Bundeshaushalt für das kommende Jahr droht nach Ansicht der oppositionellen Union erneut ein Verfassungsbruch. Die Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils seien noch nicht abschließend geklärt, die Ampel-Fraktionen wollten aber trotzdem den Etat für 2024 beschließen, kritisierte Haushälter Christian Haase am Freitag in Berlin. „Die laufen quasi sehenden Auges in die nächste Falle rein. Der nächste Haushalt ist, wenn sich nichts ändert, unserer Meinung nach verfassungswidrig“.

Der Bundestag verlängert die Energiepreisbremse bis Ende März – Friedrich Merz will das Sondervermögen prüfen lassen. Foto: Melissa Erichsen / DPA Images

In der sogenannten Bereinigungssitzung hätten die Ampel-Fraktionen nicht etwa Einsparungen beschlossen, sondern „noch mal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen“. „Wir haben zusammengerechnet, dass die Ampel gestern 32,5 Milliarden mehr Ausgaben beschlossen hat“, sagte Haase. Wie das angesichts des Urteils finanziert werden solle, sei fragwürdig.

Das Bundesverfassungsgericht habe „quasi dem Haushalt die Beine weggezogen“. Es habe nicht nur ein 60 Milliarden Euro großes Loch in das Sondervermögen mit Programmen für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft gerissen. Die Richter hätten auch generell untersagt, sich in einem Krisenjahr über Kredite Geld zurückzulegen und dieses irgendwann später auszugeben. Damit sei aus Sicht der Union nicht nur das Klima-Sondervermögen, sondern auch der Sondertopf für die Energiepreisbremsen betroffen.

Doch mehr Geld für Freiwilligendienste

9.27 Uhr: Die Haushälter im Bundestag haben geplante Kürzungen bei den Freiwilligendiensten fast vollständig zurückgenommen. Sie stockten die Finanzierung für 2024 in der Nacht zum Freitag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um 80 Millionen Euro auf. 53 Millionen davon entfallen auf den Bundesfreiwilligendienst. Für das freiwillige soziale Jahr, das freiwillige ökologische Jahr und den Internationalen Jugendfreiwilligendienst gibt es 27 Millionen extra.

„Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen sind diese Zuwächse ein großer Erfolg“, betonte der Grünen-Haushaltspolitiker Bruno Hönel. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich erklärte: „Damit wären auch im nächsten Jahr die Freiwilligendienste und der Bundesfreiwilligendienst vollständig ausfinanziert“.

Auch Kürzungen bei den Jugendmigrationsdiensten und den sogenannten Respekt-Coaches gegen Antisemitismus wurden zurückgenommen. Insgesamt soll der Etat von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) um fast 230 Millionen Euro aufgestockt werden. Ihr Etat sei „zentral für unser demokratisches und gesellschaftliches Miteinander“, sagte Grünen-Chefhaushälter Sven-Christian Kindler. Ehrenamtliches Engagement sei systemrelevant.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus darf sich 2024 über einen größeren Etat freuen. Foto: Melissa Erichsen / DPA Images

Bundestag verlängert Energiepreisbremsen – Merz will Sondervermögen überprüfen lassen

6.25 Uhr: Die staatlichen Gas- und Strompreisbremsen bleiben über den Jahreswechsel hinaus erhalten. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend, die zum Jahresende auslaufende Regelung bis zum 31. März 2024 zu verlängern. Der ursprünglich bis Ende April vorgesehenen Verlängerung erteilten die Abgeordneten aber eine Absage und verwiesen auf die Haltung der EU-Kommission.

Die Preisbremsen für Strom und Gas waren im März dieses Jahres eingeführt und rückwirkend für Januar und Februar gewährt worden. Dadurch sollten die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland davor bewahrt werden, infolge des russischen Angriffs auf die durch explodierende Energiepreise finanziell überfordert zu werden.

Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil lässt Unionsfraktionschef Merz das Sondervermögen für die Energiepreisbremsen auf Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Merz sagte im ZDF, er habe ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Vom Ergebnis hänge es ab, ob die Union gegen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds vor das Bundesverfassungsgericht ziehen werde.

Lauterbach: Cannabis-Legalisierung nicht zum Jahreswechsel

6.10 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bestätigt, dass die von der Ampel geplante Cannabis-Legalisierung nicht zum Jahreswechsel umgesetzt wird. Die inhaltliche Debatte dazu sei abgeschlossen, „auch wenn das Inkrafttreten nicht zum 1. Januar klappt“, sagte der SPD-Politiker dem „Tagesspiegel“.

Es ist geplant, dass der Bundestag das Gesetz Mitte Dezember beschließt. Anschließend muss aber noch der Bundesrat darüber beraten. Dafür sei die Frist zu knapp, so Lauterbach. Zwar sind die Pläne in der Länderkammer nicht zustimmungspflichtig, sie muss aber darüber beraten, wie über jedes andere Gesetz auch. Die nächste Bundesratssitzung ist am 2. Februar 2024. Ein Inkrafttreten ist erst danach möglich.

Die Legalisierung von Cannabis werde nicht, wie geplant, bis zum Jahreswechsel in Kraft treten, erklärt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Foto: Hannes P Albert / DPA Images

Der Gesetzentwurf sieht vor, Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Für Volljährige ab 18 Jahren soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden. Privat sollen maximal drei Pflanzen angebaut werden dürfen. Außerdem soll es Cannabis-Clubs geben, in denen man die Droge erwerben kann.

Politik-News vom 16. November:

Für Vielverdiener soll ab dem kommenden Jahr das Elterngeld wegfallen - allerdings mit anderen Eckwerten als bisher geplant. Die Einkommensgrenze soll nicht plötzlich, sondern schrittweise sinken, wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Sitzung des Haushaltsausschusses erfuhr. Bis Ende März soll die Grenze wie bisher bei 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen liegen, dann bis Jahresende auf 200.000 Euro fallen. Ab April 2025 soll eine Einkommensgrenze von 175 000 Euro gelten.

wegfallen - allerdings mit anderen Eckwerten als bisher geplant. Die Einkommensgrenze soll nicht plötzlich, sondern schrittweise sinken, wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Sitzung des Haushaltsausschusses erfuhr. Bis Ende März soll die Grenze wie bisher bei 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen liegen, dann bis Jahresende auf 200.000 Euro fallen. Ab April 2025 soll eine Einkommensgrenze von 175 000 Euro gelten. Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird zu Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehoben. Darauf verständigte sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Ampel-Koalition. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet.

Die Bundeswehr will die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Truppe stärken. Dies ist das Ziel eines Gesetzes, das der Bundestag am Abend verabschiedete. Es sieht unter anderem eine verstärkte Sensibilisierung von Vorgesetzten in der Bundeswehr für das Thema Gleichstellung vor. Zudem soll es die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Dienst verbessern.

von Männern und Frauen in der Truppe stärken. Dies ist das Ziel eines Gesetzes, das der Bundestag am Abend verabschiedete. Es sieht unter anderem eine verstärkte Sensibilisierung von Vorgesetzten in der Bundeswehr für das Thema Gleichstellung vor. Zudem soll es die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von verbessern. Die FDP schließt Steuererhöhungen als Konsequenz aus dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus. Für seine Partei wäre das „ein großer Fehler“ und eine „rote Linie“, die nicht überschritten werden dürfe, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem Nachrichtenportal „The Pioneer“ (Donnerstag).

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat der CDU vorgeworfen, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Deutschland auf unsinnige Schritte zu setzen. Hintergrund ist ein Vorstoß von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der gefordert hatte, dass arbeitsfähige Bezieher von Bürgergeld nach spätestens sechs Monaten zur Arbeit verpflichtet werden sollten. Heil sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Unterschied zwischen Bundesregierung und CDU in der Arbeitsmarktpolitik sei klar.

Politik-News vom 15. November:

Das ARD-Politikmagazin „Monitor“ wird von der AfD nicht zur Berichterstattung über den thüringischen Landesparteitag zugelassen.

nicht zur Berichterstattung über den thüringischen Landesparteitag zugelassen. Die staatlichen Gas- und Strompreisbremsen bleiben voraussichtlich nur bis Ende März des kommenden Jahres erhalten und nicht - wie ursprünglich geplant - bis Ende April. Das geht aus einem Beschlusspapier des Bundestags-Energieausschusses hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Nach der offensiven Parteinahme der schwedischen Umweltschützerin Greta Thunberg für Palästina hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock den Klimaaktivisten in Deutschland dafür gedankt, sich in der Debatte über den Gaza-Krieg deutlich positioniert zu haben.

den Klimaaktivisten in Deutschland dafür gedankt, sich in der Debatte über den Gaza-Krieg deutlich positioniert zu haben. Die FDP-Fraktion im Bundestag hat das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts begrüßt. „Das Karlsruher Urteil härtet die Schuldenbremse“, sagte Fraktionschef Christian Dürr am Mittwoch in Berlin.

des Bundesverfassungsgerichts begrüßt. „Das Karlsruher Urteil härtet die Schuldenbremse“, sagte Fraktionschef Christian Dürr am Mittwoch in Berlin. Der gesetzliche Mindestlohn steigt in zwei Schritten um 82 Cent auf 12,82 Euro . Am 1. Januar wird die Lohnuntergrenze auf 12,41 Euro brutto pro Stunde angehoben und ein Jahr später auf 12,82 Euro.

. Am 1. Januar wird die Lohnuntergrenze auf 12,41 Euro brutto pro Stunde angehoben und ein Jahr später auf 12,82 Euro. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verklagt die Bundesregierung wegen des aus ihrer Sicht unzureichenden Klimaschutzprogramms vor dem Bundesverfassungsgericht. „Das Möchtegern-Klimaschutzprogramm lässt eine klaffende CO2-Lücke von insgesamt bis zu 331 Millionen Tonnen bis 2030“, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Mittwoch in Berlin.

(DUH) verklagt die Bundesregierung wegen des aus ihrer Sicht unzureichenden Klimaschutzprogramms vor dem Bundesverfassungsgericht. „Das Möchtegern-Klimaschutzprogramm lässt eine klaffende CO2-Lücke von insgesamt bis zu 331 Millionen Tonnen bis 2030“, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Mittwoch in Berlin. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass der Bund zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelde r nicht für den Klimaschutz nutzen darf. Die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 sei verfassungswidrig, verkündete das höchste Gericht Deutschlands am Mittwoch in Karlsruhe.

r nicht für den Klimaschutz nutzen darf. Die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 sei verfassungswidrig, verkündete das höchste Gericht Deutschlands am Mittwoch in Karlsruhe. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat vor einem unkontrollierten Krankenhaussterben gewarnt. „Die Kliniken haben aus vielen Gründen finanzielle Probleme, und ohne Zweifel gibt es deutlich zu viele Häuser in Deutschland“, sagte der KBV-Vorstandsvorsitzende Andreas Gassen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch). „Aber weil die Politik zu spät reagiert hat, werden wir jetzt in ein unkontrolliertes Krankenhaussterben hineinschlittern“, sagte er. „Das ist nach meiner Einschätzung nicht mehr abzuwenden.“

Politik-News vom 14. November:

Die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz werden am Mittwoch um weitere 20 Tage verlängert. Darüber informierte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag die EU-Kommission.

(SPD) am Dienstag die EU-Kommission. Die Linksfraktion im Bundestag hat ihre Auflösung zum 6. Dezember beschlossen. Dies teilten Fraktionsmitglieder am Dienstag in Berlin mit. Hintergrund ist der Austritt der früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und neun weiterer Abgeordneter aus der Partei die Linke. Ohne sie verliert die Linksfraktion ihre Mindestgröße von 37 Abgeordneten und muss liquidiert werden. Für die Linke ist es ein tiefer Einschnitt und für das Parlament sehr ungewöhnlich.

im Bundestag hat ihre Auflösung zum 6. Dezember beschlossen. Dies teilten Fraktionsmitglieder am Dienstag in Berlin mit. Hintergrund ist der Austritt der früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und neun weiterer Abgeordneter aus der Partei die Linke. Ohne sie verliert die Linksfraktion ihre Mindestgröße von 37 Abgeordneten und muss liquidiert werden. Für die Linke ist es ein tiefer Einschnitt und für das Parlament sehr ungewöhnlich. Fast jedes vierte Unternehmen, das in der Corona-Krise staatliche Hilfen bekam, muss einen Teil davon zurückzahlen. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des Wirtschaftsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

bekam, muss einen Teil davon zurückzahlen. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des Wirtschaftsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Arbeitnehmer davor gewarnt, wegen des Bürgergeldes ihren Job aufzugeben. „Jemand, der so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der bekommt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erst einmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld“, sagte der SPD-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung „hart, aber fair“.

ihren Job aufzugeben. „Jemand, der so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der bekommt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erst einmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld“, sagte der SPD-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung „hart, aber fair“. Digitalminister Volker Wissing hat vor Überregulierung von Künstlicher Intelligenz gewarnt. „Es reicht bei KI nicht aus, nur die Risiken zu beherrschen, weil man ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit verliert. Man muss auch die Chancen nutzen“, sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion.

gewarnt. „Es reicht bei KI nicht aus, nur die Risiken zu beherrschen, weil man ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit verliert. Man muss auch die Chancen nutzen“, sagte der FDP-Politiker unserer Redaktion. Kurz vor der Verkündung des Urteils zur Umwidmung nicht verbrauchter Corona-Mitte l zugunsten des Klimaschutzes hat die Unionsfraktion im Bundestag ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das Bundesverfassungsgericht die Schuldenbremse im Grundgesetz stärken wird.

l zugunsten des Klimaschutzes hat die Unionsfraktion im Bundestag ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das Bundesverfassungsgericht die Schuldenbremse im Grundgesetz stärken wird. Die SPD-Bundestagsfraktion will zur Rettung der Innenstädte gegen spekulativen Leerstand in zentralen Lagen vorgehen. „Die Zukunft unserer Innenstädte steht auf dem Spiel“, sagte der wohnungspolitische Sprecher der Fraktion, Bernhard Daldrup, unserer Redaktion. „Wir müssen handeln, damit es auch in Zukunft lebendige und lebenswerte Städte gibt.“

Politik-News vom 13. November:

Die CDU will einen „Systemwechsel“ beim Bürgergeld und eine Arbeitspflicht für Bezieher der Sozialleistung. Dies aber stößt auf Skepsis in der Wirtschaft.

und eine Arbeitspflicht für Bezieher der Sozialleistung. Dies aber stößt auf Skepsis in der Wirtschaft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellt für die wichtigsten Verbindungen im künftigen deutschen Wasserstoff-Netz vor. Ziel des so genannten Kernnetzes ist es laut Ministerium, eine Grundlage für die Anbindung zentraler Wasserstoff -Standorte wie großer Industriezentren, von Speichern, Kraftwerken und Importleitungen zu schaffen.

(Grüne) stellt für die wichtigsten Verbindungen im künftigen deutschen Wasserstoff-Netz vor. Ziel des so genannten Kernnetzes ist es laut Ministerium, eine Grundlage für die Anbindung zentraler -Standorte wie großer Industriezentren, von Speichern, Kraftwerken und Importleitungen zu schaffen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Pläne für eine deutliche Ausweitung der Unterstützung für die bestätigt.

für die bestätigt. Lars Klingbeil und Saskia Esken wollen für weitere zwei Jahre Vorsitzende der SPD bleiben. Die beiden gaben am Montag im SPD-Präsidium bekannt, dass sie beim Parteitag im Dezember erneut als Doppelspitze kandidieren werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr.

bleiben. Die beiden gaben am Montag im SPD-Präsidium bekannt, dass sie beim Parteitag im Dezember erneut als Doppelspitze kandidieren werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Grünen-Chefin Ricarda Lang hat einen „Überbietungswettbewerb“ bei der Aufstellung von Forderungen in der Migrationsdebatte kritisiert. „Ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt mal in der Debatte auf das, was am meisten bringt, vor allem für die Kommunen, die vor Ort umsetzen müssen - und nicht auf das, was am härtesten klingt“, sagte sie im Deutschlandfunk.

hat einen „Überbietungswettbewerb“ bei der Aufstellung von Forderungen in der Migrationsdebatte kritisiert. „Ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt mal in der Debatte auf das, was am meisten bringt, vor allem für die Kommunen, die vor Ort umsetzen müssen - und nicht auf das, was am härtesten klingt“, sagte sie im Deutschlandfunk. SPD-Chefin Saskia Esken fordert eine Verfünffachung der Mittel, die für das geplante Startchancen-Programm von Bund und Ländern zur Verfügung stehen. „Wir müssen dauerhaft dafür sorgen, dass unser Bildungssystem Nachteile des Elternhauses ausgleicht.“

von Bund und Ländern zur Verfügung stehen. „Wir müssen dauerhaft dafür sorgen, dass unser Bildungssystem Nachteile des Elternhauses ausgleicht.“ Die SPD will die Einkommenssteuer für 95 Prozent der Bevölkerung senken und dafür Superreiche stärker besteuern. Unter anderem dies sieht der Leitantrag für den Parteitag im Dezember vor, den der Bundesvorstand an diesem Montag in Berlin beschließen will.

will die Einkommenssteuer für 95 Prozent der Bevölkerung senken und dafür Superreiche stärker besteuern. Unter anderem dies sieht der Leitantrag für den Parteitag im Dezember vor, den der Bundesvorstand an diesem Montag in Berlin beschließen will. Die Unionsfraktion im Bundestag übt massive Kritik an der von der Ampel-Koalition in dieser Woche geplanten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. „Unser Land steckt in einer schweren Migrationskrise und auf unseren Straßen wollen Judenfeinde das Kalifat ausrufen“, sagte Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Trotzdem will die Ampel den deutschen Pass viel großzügiger als bisher an Ausländer verteilen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen.“

den deutschen Pass viel großzügiger als bisher an Ausländer verteilen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen.“ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Oppositionsführer Friedrich Merz neue Gespräche über das Thema Migration angeboten, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet.

neue Gespräche über das Thema Migration angeboten, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet. FDP-Fraktionschef Christian Dürr koppelt eine Beibehaltung der ermäßigten Mehrwertsteuer in der Gastronomie an eine Senkung der Ausgaben für das Bürgergeld.

Politik-News vom 12. November:

Scholz lehnt Waffenstillstand im Gazastreifen ab

Pistorius verteidigt seine Forderung nach „Kriegstüchtigkeit“

Politik-News vom 11. November:

Scholz-Berater soll sich abfällig über Strack-Zimmermann geäußert haben

Brandenburg: Parteiloser Kandidat uneinholbar vorn – AfD-Kandidat verliert

Linkspartei-Vize Gürpinar warnt vor „zunehmender Militarisierung der Gesellschaft“

Malu Dreyer wirft Merz Desinteresse an Lösungen in Asylpolitik vor – „parteipolitische Manöver“

(fmg/dpa/afp/epd)

