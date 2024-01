Berlin Innenministerin Nancy Faeser zeigt sich nach der Silvesternacht zufrieden mit dem Einsatz der Polizei. Mehr dazu im News-Blog.

Berlin. Am Tag nach der Silvesternacht schaut Innenministerin Nancy Faeser zurück und dankt den Einsatzkräften. Die Mitglieder der FDP hingegen schauen nach vorn: Eine knappe Mehrheit stimmte für einen Verbleib in der Ampel-Koalition. Markus Söder schielt bereits auf die nächste Legislaturperiode und äußert sich zur K-Frage in der Union.

Politik-News vom 1. Januar: Nach FDP-Mitgliederbefragung – Partei-Spitze reagiert

16.57 Uhr: Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki sieht die Partei durch das Befragungsergebnis gestärkt. „Es ist ein gutes Ergebnis, denn es zeigt sowohl den Willen zum Verbleib in der Ampel als auch den Veränderungswillen“, sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur. „Dieses Ergebnis gibt uns Rückenstärkung für einen selbstbewussten Kurs innerhalb und mit der Ampel.“FDP-Parteichef

Christian Lindner sieht das Ergebnis der Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampel-Koalition als „klaren Auftrag, im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen“. Das schrieb der Bundesfinanzminister am Montag nach Bekanntgabe des Ergebnisses auf X (früher: Twitter). Den Ausgang der Abstimmung sehe er „als Ausdruck der Verantwortung für Deutschland“.

Der FDP-Chef kann mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden sein. Foto: Tobias Schwarz / AFP

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai schrieb in einer Mitteilung: „Noch nie haben sich so viele Parteimitglieder an einem innerparteilichen Meinungsbildungsprozess der FDP beteiligt.“ Die Befragung habe deutlich gemacht, dass die Partei „Verantwortung für unser Land tragen und gestalten“ will. Die Mitglieder wünschten sich „eine klare liberale Handschrift in der Regierungspolitik“.

FDP-Basis stimmt knapp gegen Austritt aus der Ampel-Koalition

14.55 Uhr: Bei der Mitgliederbefragung der FDP hat sich eine knappe Mehrheit gegen den Austritt aus der Ampel-Koalition ausgesprochen. 47,76 Prozent votierten für ein Ausscheiden aus dem Regierungsbündnis mit SPD und Grünen, 52,24 Prozent stimmten für den Verbleib in der Koalition, wie die Partei am Montag mitteilte.

An der nicht bindenden Abstimmung beteiligten sich demnach 26.058 der rund 72.000 Mitglieder. Mit dem nun vorgelegten Votum ist der Vorstoß der parteiinternen Ampel-Gegner gescheitert, an der FDP-Basis eine Mehrheit gegen die Regierungsbeteiligung zu organisieren.

Faeser wertet massive Polizei-Einsätze an Silvester als Erfolg

13.47 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den massiven Einsatz von Polizeikräften in der Silvesternacht als Erfolg gewertet. „In Berlin und auch in anderen Städten hat sich gezeigt, dass ein starker Einsatz mit deutlich verstärkten Kräften und ein frühes Durchgreifen die richtigen Mittel sind gegen Krawalle und Gewalt“, erklärte Faeser am Montag. Auch die Feuerwerks-Verbotszonen, in denen strikt kontrolliert worden sei, hätten sich als „wirksames Instrument gezeigt“.

Die Ministerin zeigte sich zugleich empört über die neuerlichen Angriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht und forderte strafrechtliche Konsequenzen. „Dass es trotzdem erneut Angriffe mit Böllern und Raketen gab und erneut Einsatzkräfte verletzt wurden, ist überhaupt nicht hinnehmbar und muss für die Täter deutliche strafrechtliche Konsequenzen haben“, erklärte Faeser. „Hier ist jetzt auch die Justiz gefordert.“

Die Ministerin sprach den Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr ihren Dank aus. Sie hätten dafür gesorgt, „dass wir an den meisten Orten friedlich ins neue Jahr starten konnten“, erklärte Faeser. „Die Silvester-Einsätze sind besonders fordernd und gefährlich - umso größer ist mein Dank an alle Einsatzkräfte.“

Söder äußert sich zur Diskussion über K-Frage – klären Merz und ich

13.20 Uhr: Die Kanzlerkandidatur der Union für die Bundestagswahl 2025 sollte nach den Worten des CSU-Vorsitzenden Markus Söder zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und ihm geklärt werden. Er warnte vor einer verfrühten Diskussion und sagte in der „Bild am Sonntag“: „Sie wird zwischen den Parteivorsitzenden von CDU und CSU geklärt. Wir beide verstehen uns so hervorragend, dass wir das gut hinbekommen.“

Dagegen pochen Vorsitzende wichtiger CDU-Landesverbände darauf, beteiligt zu werden. Der wohl wichtigste von ihnen ist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), dem selbst Ambitionen auf die Kandidatur nachgesagt werden, obwohl er sich bedeckt hält. „Wie auch die CSU nachvollziehbar beansprucht, hierbei mitzuentscheiden, tun dies auch die Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten der CDU“, sagt er vor dem Jahreswechsel dem „Spiegel“. Dies entspräche auch dem föderalen Charakter seiner Partei. „Und es hilft einer Kandidatin oder einem Kandidaten, breit getragen zu sein und starken Rückenwind für den Wahlkampf zu bekommen.“

Markus Söder oder Friedrich Merz: Beide wollen offenbar Kanzlerkandidat der Union werden. Foto: Michael Kappeler / DPA Images

