Berlin Der bisher längste Bahnstreik hat begonnen. Wissing fordert nun die Konfliktparteien zu Verhandlungen auf. Politik-News im Blog.

Während die Lokführer bei der Deutschen Bahn erneut streiken, fordert Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Konfliktparteien auf, Lösungen am Verhandlungstisch zu finden. „Dass nun bereits zum vierten Mal im laufenden Konflikt zum Streik aufgerufen wird, ohne dass überhaupt miteinander geredet wird, ist inakzeptabel“, sagte Wissing gegenüber der „Bild“.

Unterdessen will Deutschland erstmals Militärhubschrauber aus Beständen der Bundeswehr an die liefern. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums habe Boris Pistorius (SPD) dem Land unter anderem sechs Mehrzweckhubschrauber vom Typ Sea King Mk41 zugesagt.

Politik-News vom 24. Januar: Wissing will Schlichtung bei der Bahn

Der Streik bei der Deutschen Bahn (DB) spitzt sich immer weiter zu. Seit Dienstagabend, 18 Uhr, streiken die Lokführer erneut. Die Folgen sind auch für die Wirtschaft verheerend. Nun forfert Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine Schlichtung des Konfliktes: „Dass nun bereits zum vierten Mal im laufenden Konflikt zum Streik aufgerufen wird, ohne dass überhaupt miteinander geredet wird, ist inakzeptabel“, sagte Wissing gegenüber der „Bild“. Es sehe immer mehr danach aus, dass der Konflikt völlig festgefahren ist. „Deshalb sollte ein Moderator oder eine Moderatorin eingeschaltet werden. Ich fordere die Tarifparteien auf, Lösungen am Verhandlungstisch zu finden oder eine Schlichtung einzuleiten.“

Deutschland liefert der Ukraine erstmals Militärhubschrauber

6.00 Uhr: Die Bundesregierung will die Verteidigung der nun auch mit einer Lieferung von Militärhubschraubern aus Beständen der Bundeswehr unterstützen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) habe dem Land sechs Mehrzweckhubschrauber vom Typ Sea King Mk41, Zubehör- und Ersatzteilpakete sowie Ausbildung dafür zugesagt, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Berlin mit. Zuvor hatten sich die Unterstützer der Ukraine im sogenannten Ramstein-Format zu Beratungen zusammengeschaltet.

„Der Sea King ist ein bewährter und robuster Hubschrauber, der den Ukrainern in vielen Bereichen helfen wird: bei der Aufklärung über dem Schwarzen Meer bis hin zum Transport von Soldaten. Es ist die erste deutsche Lieferung dieser Art“, teilte Pistorius dazu mit. Für den Schutz der ukrainischen Bevölkerung und Infrastruktur bleibe Luftverteidigung die Priorität Nummer 1. Außerdem sei mehr Tempo bei der Rüstungsproduktion nötig. Seit Kriegsbeginn umfassen die militärischen Lieferungen aus Deutschland nach Angaben des Verteidigungsministeriums etwa sechs Milliarden Euro.

Politik-News vom 23. Januar: CDU kritisiert die Lokführergewerkschaft

18.34 Uhr: Im laufenden Bahnstreik sieht CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann die Ampel-Regierung am Zug. Sie solle einen Schlichter benennen, um den Streit zu entschärfen. Seit 18 Uhr ist der Güterverkehr weitgehend zum Erliegen gekommen. Ab Mittwoch folgt der Personenverkehr.

Linnemann sagte in Berlin, er habe kein Verständnis mehr für die Aktionen. GDL-Chef Claus Weselsky verhindere, dass Millionen Pendler zur Arbeit, Geschäftsreisende zum Termin und Familien in den Urlaub kämen. Die GDL hat eine Schlichtung bislang strikt abgelehnt. Verkehrsminister Wissing hatte bereits gesagt, dass der Tarifkonflikt zunehmend destruktive Züge habe. Die Lokführergewerkschaft ruft von Mittwoch bis Montag zum Streik auf.

Haftbefehl gegen AfD-Politiker Halemba aufgehoben

17.40 Uhr: Das Landgericht Würzburg hat den gegen Auflagen außer Vollzug gesetzten Haftbefehl gegen den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba aufgehoben. Bei den Ermittlungen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung bestehe keine Gefahr mehr, dass Halemba Beweise manipulieren oder Zeugen beeinflussen könne, teilte das Gericht am Dienstag mit.

Zuvor hatte der AfD-Politiker klargemacht, dass er sein Mandat nicht niederlegen wird, obgleich die Parteibasis ihn dazu aufgefordert hatte. AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner sagte, Halemba habe sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, die er der Fraktion bereitet habe. Die Abgeordneten stünden nach dem Motto „Einer für alle, alle für einen“ hinter ihm.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt gegen den 22-Jährigen unter anderem wegen Volksverhetzung. Ende Oktober war er vorübergehend festgenommen worden. Halemba wird in der Partei zudem unter anderem vorgeworfen, bei der Listenaufstellung für die Landtagswahl zu seinen Gunsten getrickst zu haben.

Deutschland soll Vorreiter der Kreislaufwirtschaft werden

17.04 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) strebt eine führende Rolle Deutschlands bei der Kreislaufwirtschaft an. „Unser Ziel ist es, globaler Vorreiter für zirkuläre Technologien und Produkte zu werden“, sagte Scholz anlässlich eines Treffens der Allianz für Transformation am Dienstag in Berlin. Es handelte sich um das vierte Treffen von Bundesregierung und Spitzen aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden, der Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

Scholz nannte als Beispiele für Kreislaufwirtschaft Batterien und den Bau. „Aktuell erarbeiten wir deshalb eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die wir sehr bald auf den Weg bringen werden“, so der Kanzler.

Auch Umweltministerin Steffi Lemke sieht im zirkulären Wirtschaften großes Potenzial. „In Zeiten knapper Ressourcen, gestörter Lieferketten und hoher Rohstoffpreise müssen wir die Wirtschaft so ausrichten, dass Rohstoffe so lange wie möglich wiederverwendet werden“, teilte die Grünen-Politikerin mit. Das stärke Unternehmen im internationalen Wettbewerb.

Söder: Karlsruher Urteil Blaupause im Umgang mit AfD

16.50 Uhr: Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) könnte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Stopp der staatlichen Parteienfinanzierung der NPD eine „Blaupause für die AfD“ sein. Söder hatte dies schon vor dem Urteil ins Spiel gebracht.

Am Dienstag bemerkte Söder in München, „unterhalb der Schwelle des schwierigen und langwierigen Verbotsverfahrens gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, verfassungsfeindlichen Organisationen den Geldhahn zumindest abzudrehen - und ihnen nicht die Chance zu geben, mit Steuergeld gegen unsere Verfassung zu hetzen und zu agieren“. Das könne am Ende auch eine „Blaupause für die AfD sein und gegen die AfD.“

Jetzt sei wichtig, „dass die Verfassungsschutzbehörden akribisch genau dokumentieren und sammeln, ob es eine Verfassungsfeindlichkeit der AfD als Gänze gibt“, sagte Söder. „Dafür spricht sehr vieles, auch jüngste Ausfälle.“

Karlsruher „NPD“-Urteil nicht einfach auf AfD übertragbar

15.01 Uhr: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Ausschluss der in „Die Heimat“ umbenannten NPD von der Parteienfinanzierung sollte nach der Einschätzung von Ampel-Politikern nicht ohne Weiteres auf die AfD übertragen werden. „Es wäre kontraproduktiv, wenn sich die AfD in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht als Opfer darstellen könnte“, sagte der stellvertretende FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Deswegen müsse ein gerichtliches Verfahren gegen die AfD wohlüberlegt sein.

Auch die Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, sieht in dem Karlsruher Urteil zunächst keine Folgen für die AfD. Ihre Fraktion werde „sehr, sehr gründlich betrachten, welche Rückschlüsse daraus zu ziehen sind“, sagte Haßelmann nach einer Sitzung des Fraktionsvorstandes am Dienstag in Berlin. „Aber erstmal ist das Urteil nicht einfach übertragbar.“

Politik-News vom 22. Januar:

Alice Weidel ist Fan des Brexits. In der „Financial Times“ spricht sie vom Ausstieg der Briten aus der EU als „absolut richtig“ und als „Modell für Deutschland“ . Würde die AfD in die Regierung kommen, wolle sie das „Demokratiedefizit“ in der EU auflösen. Wenn das nicht funktionieren sollte, solle die deutsche Bevölkerung per Referendum über den Verbleib entscheiden.

. Würde die AfD in die Regierung kommen, wolle sie das „Demokratiedefizit“ in der EU auflösen. Wenn das nicht funktionieren sollte, solle die deutsche Bevölkerung per Referendum über den Verbleib entscheiden. Auch SPD und Grüne halten Streichung von Finanzmitteln für ein Mittel im Umgang mit der AfD. Johannes Fechner, Parlamentarischer Sprecher der SPD-Bundesfraktion, sagte dem „Handelsblatt“, das Verfahren zum Ausschluss von der Parteienfinanzierung sei „ein wichtiges Element des wehrhaften Staates, verfassungsfeindlichen Parteien staatliche Mittel deutlich zu kürzen“. Dieses Verfahren ist daher auch im Grundgesetz verankert.

für ein Mittel im Umgang mit der AfD. Johannes Fechner, Parlamentarischer Sprecher der SPD-Bundesfraktion, sagte dem „Handelsblatt“, das Verfahren zum Ausschluss von der Parteienfinanzierung sei „ein wichtiges Element des wehrhaften Staates, verfassungsfeindlichen Parteien staatliche Mittel deutlich zu kürzen“. Dieses Verfahren ist daher auch im Grundgesetz verankert. Aufgrund der Personalknappheit bei der Bundeswehr müssen nicht nur neue Soldaten her – sondern auch neue Ideen. Union und FDP haben eine solche: Soldaten ohne deutschen Pass. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte der „Rheinischen Post“, Deutschland müsse bei der Rekrutierung „deutlich europäischer denken“. Der Militärdienst könne eine Möglichkeit sein, den deutschen Pass schneller zu bekommen

müssen nicht nur neue Soldaten her – sondern auch neue Ideen. Union und FDP haben eine solche: Soldaten ohne deutschen Pass. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte der „Rheinischen Post“, Deutschland müsse bei der Rekrutierung „deutlich europäischer denken“. Der Militärdienst könne eine Möglichkeit sein, den deutschen Pass schneller zu bekommen Ob und wann das Deutschlandticket teurer wird, darüber beraten die Verkehrsminister der Länder. Mehrere Länderverkehrsminister der SPD haben sich im Vorfeld gegen eine Preiserhöhung positioniert. Damit das Deutschlandticket bestehen kann – ob für 49 Euro oder mehr – müssen sich Bund und Länder über die weitere Finanzierung einigen

Politik-News vom 21. Januar:

Zehntausende Menschen sind in Berlin gegen rechts und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich am Sonntagnachmittag auf dem Platz der Republik vor dem Bundestag, später zogen viele Menschen bei eisiger Kälte durch das Regierungsviertel.

Der Organisator einer Demonstration gegen rechts in München hat die Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Sicherheit der schätzungsweise 80.000 Teilnehmer war nicht mehr zu gewährleisten.

Innenministerin Nancy Faeser ist der Behauptung entgegengetreten, die Ampelkoalition erleichtere den Zugang zum deutschen Pass. „Die Anforderungen sind strenger als bisher: Wer unsere Werte nicht teilt, kann nicht Deutscher werden“, sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion.

